Herbert Prohaska, Jannik Könecke und „La Vision Acrobatics“ am 26. Mai im Gespräch mit „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 26. Mai 2023, sind Herbert Prohaska mit dem Song „Have You Ever Seen the Rain?“, Deutschlands größter Mann Jannik Könecke sowie mit dem Duo „La Vision Acrobatics“ zwei Top-Artisten auf Weltklasse-Niveau zu Gast bei „Vera“ um 21. 20 Uhr in ORF 2.

Herbert Prohaska, der seit seiner Premiere als Rock-Sänger im Alter von 15 Jahren von einer Karriere als Musiker träumt, erfüllt sich diesen Traum nun mehrmals im Jahr – gemeinsam mit Profi-Musiker Pete Art und dessen Band. Manchmal auch, um mit dem Erlös dieser Auftritte die „Mission impossible“ zu unterstützen. Worum es sich dabei handelt, erklären sie Vera Russwurm, bevor sie mit dem CCR-Hit „Have You Ever Seen the Rain?“ so richtig loslegen.

Er gilt als der größte Mann Deutschlands – Jannik Könecke, der mit seinen 2,25 Metern um vier Zentimeter größer ist als der größte Mann Österreichs. Bei „Vera“ erzählt er von den Schwierigkeiten, ein passendes Auto zu finden, dass er 250 Kilometer fahren muss, um Schuhe zu finden, und weshalb er noch nie in seinem Leben geflogen ist. Auch schildert er, wie er mit 15 – damals schon 2,05 Meter groß – gemobbt wurde, weshalb er die Schule letztlich schmiss und den Abschluss extern nachholte. Mittlerweile hat der 22-jährige Jannik sein Selbstbewusstsein und seine Berufung gefunden: Als Video-Star auf TikTok und mit einem Business für „XxxxxL…-Größen“!

Außerdem beweist das Duo „La Vision Acrobatics“ – Richard Jecsmen und Anna Kachalova – beeindruckende Körperbeherrschung bei seiner Performance bei „Vera“.

