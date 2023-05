Weltweiter Wettbewerb „Känguru der Mathematik“: 21 Gewinner/innen der Stockerlplätze kommen aus Wien

Mehr als 21.000 Kinder und Jugendliche aus Wiener Schulen haben teilgenommen

Wien (OTS/RK) - „Ich gratuliere allen Schülerinnen und Schülern zu ihren Leistungen und bin sehr beeindruckt von ihrem Talent und Engagement“, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer. „Es ist großartig, dass so viele junge Menschen den Mut haben, sich dem Wettbewerb zu stellen und wünsche allen weiterhin viel Freude an der Mathematik und dem Tüfteln am logischen Kombinieren.“

Gestern, Mittwoch 24.05.2023, wurden die ersten fünf Gewinnerinnen und Gewinner jeder Schulstufe zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und Pädagog/innen zur Urkundenverleihung in die Bildungsdirektion für Wien eingeladen.

Das „Känguru der Mathematik“ ist der größte Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler weltweit.

Mehr als sechs Millionen Kinder und Jugendlichen aus über 80 Ländern nehmen an dem Multiple-Choice-Mathematik-Wettbewerb teil. Der Wettbewerb für die 1. bis 13. Jahrgangsstufe wird seit 1995 international ausgerichtet und findet jedes Jahr am dritten Donnerstag im März statt.

Hier ein Beispiel für die 5.-6. Schulstufe:

Robert und Sonja spielen ein Spiel mit folgenden Regeln: Abwechselnd können sie in jedem Spielzug 1, 2, 3, 4 oder 5 Karten vom Stapel nehmen. Wer die letzte Karte nimmt, hat verloren.

Im Augenblick befinden sich 10 Karten im Stapel, und Robert ist gerade an der Reihe.

Wie viele Karten soll er Sonja übriglassen, damit er sicher gewinnen kann?

(A) 9 (B) 8 (C) 7 (D) 6 (E) 5



Alle Aufgaben, Ergebnisse und Informationen finden Sie unter www.kaenguru.at

Wer Lust auf Känguru abseits des Wettbewerbs hat, kann sich mit der Frage des Monats auseinandersetzen oder bei einem Känguru-Quiz mitmachen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Tabea Nica Petra Grießner

Mediensprecherin Bildungsdirektion für Wien

E-Mail: tabea.griessner @ bildung-wien.gv.at

Tel: 01/525 25 77014