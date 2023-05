Parcours. Abschlussarbeiten 2023

Die Akademie der bildenden Künste Wien lädt ab 20. Juni 2023 bei freiem Eintritt zur Präsentation der Abschlussarbeiten aus zahlreichen Studienrichtungen und Fachbereichen.

Wien (OTS) - Die Präsentation der Abschlussarbeiten 2023 der Akademie der bildenden Künste Wien zieht sich von 20. - 30.6.2023 als Parcours über mehrere Standorte der Kunstuniversität. Bei freiem Eintritt werden Arbeiten aus unterschiedlichen Studienrichtungen und Fachbereichen gezeigt, die einen einmaligen Einblick in die Bandbreite künstlerischer Ausdrucksformen und Produktionen an der Akademie geben. Am 24. und 25.6.2023 finden Führungen im Atelierhaus in der Lehárgasse, in der Exhibit Galerie im historischen Akademiegebäude am Schillerplatz und in den Bildhauereiateliers in der Kurzbauergasse statt.



Ausstellungsdauer: 20.6.2023–30.6.2023

Öffnungszeiten am 20.6.2023: 20.6.2023, 16–22 Uhr

Öffnungszeiten ab 21.6.2023: Mo–Fr 14 –18 h, Sa–So 10 – 18 h

Eintritt frei!



Veranstaltungsorte

Akademiegebäude Schillerplatz und Exhibit Galerie

Schillerplatz 3, 1010 Wien



Exhibit Eschenbachgasse

Eschenbachgasse 11/Ecke Getreidemarkt, 1010 Wien



Atelierhaus

Lehargasse 8, 1060 Wien



Bildhauereiateliers

Kurzbauergasse 9, 1020 Wien



Laufend aktualisierte Informationen zum Programm und den Absolvent_innen auf www.akbild.ac.at.



Guided Tour - Atelierhaus

Rundgang mit Informationen über ausgewählte Werke der Diplomand_innen, Teilnahme frei, Anmeldung unter: kunstauskunft @ akbild.ac.at

Datum: 24.06.2023, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien, Eingangsbereich, Tor 1

Lehárgasse 8, 1060 Wien, Österreich

Url: https://www.akbild.ac.at/de/museum-und-ausstellungen/parcours-abschlussarbeiten/parcours-2023

Guided Tour - Exhibit Galerie

Rundgang mit Informationen über ausgewählte Werke der Diplomand_innen, Teilnahme frei, Anmeldung unter: kunstauskunft @ akbild.ac.at

Datum: 24.06.2023, 16:00 - 17:00 Uhr

Ort: Exhibit Galerie, Foyer, Exhibit Galerie, 1. Stock

Schillerplatz 3, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.akbild.ac.at/de/museum-und-ausstellungen/parcours-abschlussarbeiten/parcours-2023

Guided Tour - Bildhauereiateliers

Rundgang mit Informationen über ausgewählte Werke der Diplomand_innen, Teilnahme frei, Anmeldung unter: kunstauskunft @ akbild.ac.at

Datum: 25.06.2023, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Bildhauereiatelier Akademie der bildenden Künste, Treffpunkt: Eingangsbereich

Kurzbauergasse 9, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.akbild.ac.at/de/museum-und-ausstellungen/parcours-abschlussarbeiten/parcours-2023

