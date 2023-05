Internationales Festival der Kreativwirtschaft: Creative Days Vienna 2023 starten am 31. Mai

Im Rahmen der ViennaUP´23 lädt die Wirtschaftsagentur Wien führende kreative Köpfe nach Wien ein

Wien (OTS) - Als Teil des Startup-Festivals ViennaUP’23 bringen die Creative Days Vienna am 31. Mai und 1. Juni über 30 nationale und internationale Künstler*innen, Kurator*innen, Wissenschaftler*innen und Kulturexpert*innen nach Wien. Bei freiem Eintritt gibt es ein vielseitiges Vortrags-, Präsentations- und Networking-Programm zu den Themen Kultur und Technologie. Der zentrale Ort der Creative Days Vienna ist das Stadtkino im Künstlerhaus. Zwei Touren zu Wiener Kulturinstitutionen, Technologieunternehmen und Kreativbüros und ein Workshop sorgen für Impulse. Die kuratierte Matchmaking-Session, ein Get-Together und zwei Partys runden das zweitägige Programm der Creative Days Vienna ab. www.wirtschaftsagentur.at/creativedaysvienna

„Wien wird für zwei Tage zum Hotspot für nationale und internationale Kreativschaffende. Mit den Creative Days Vienna diskutieren wir die neuen technologischen Entwicklungen im Kultur- und Kreativbereich und bringen Kreativschaffende und Startups unter dem Dach der ViennaUP’23 zusammen“, so Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien.

Die Teilnehmenden der Creative Days Vienna erörtern in Keynotes und Vorträgen, wie digitale Technologien die Zukunft kultureller Erlebnisse prägen und dabei neue Möglichkeitsräume eröffnen. „Mit den Creative Days Vienna wollen wir Wien als attraktiven Wirtschafts- und Kreativstandort hervorheben, von dem die internationale Kreativwirtschaft sehr viel Input mitnehmen kann“, so Gerhard Hirczi weiter. Hochkarätige Speaker*innen diskutieren, wie neue, digitale und kreative Möglichkeiten gepaart mit neuester Technologie unsere zukünftige Gesellschaft mitgestalten werden. Das Networking und der kreative Austausch bei den Creative Days Vienna sind ein Fixbestandteil des Creative Industries-Festivals und für die heimische Szene von großer Bedeutung.

Den Auftakt des zweitägigen Diskurs- und Veranstaltungsreigens bilden die Keynotes von Penny Rafferty und Tega Brain (31. Mai, Stadtkino im Künstlerhaus, ab 17 Uhr). Die in Berlin lebende Autorin und Theoretikerin Penny Rafferty präsentiert ihre Arbeiten zu dezentralen Wertschöpfungsprozessen im Kulturbereich. Die in Australien geborene Künstlerin, Umweltingenieurin und Professorin an der NYU Tega Brain untersucht kritische Fragen zu den neuen Ansätzen des Umweltmanagements, die künstliche Intelligenz einbeziehen. Sie stellt einige ihrer eigenen Projekte vor, zeigt auch die Unzulänglichkeiten von KI-Systemen auf und liefert Alternativen für ein besseres Verständnis unseres sich verändernden Klimas.

Teile des vielfältigen Programms der Creative Days Vienna sind auch ein Workshop und eine Networking-Session. Der Workshop „Augmenting Performance Art – Exploring New Ways of Staging and Engaging Audiences“ von Artivive in Kooperation mit CultTech Association und der Wirtschaftsagentur Wien richtet sich an Fachleute aus Performance und darstellender Kunst, die Augmented Reality (AR) als Erweiterung in ihre künstlerische Praxis einbinden möchten. Die kuratierten 20-minütigen Matchmaking-Sessions bieten die Möglichkeit mit Künstler*innen, Speaker*innen und Expert*innen zu netzwerken, neue Ideen zu entwickeln und sich auszutauschen.

Das Programm

Mi., 31. Mai 2023

10:00 Workshop: Augmenting Performance Art – Exploring New Ways of Staging and Engaging Audiences

bei Artivive, Reindorfgasse 38, 1150 Wien

14:00 Networking Sessions

im Stadtkino im Künstlerhaus, Akademiestraße 13, 1010 Wien

17:00 – 23:00 Creative Days Vienna 2023 – Opening, Registration & Content Vienna Welcome Drink

hosted by Adia Trischler im Stadtkino Wien im Künstlerhaus, Akademiestraße 13, 1010 Wien

18:00 Penny Rafferty – Keynote und Q&A mit Adia Trischler und Paul Feigelfeld

19:15 Tega Brain – Keynote und Q&A mit Adia Trischler und Paul Feigelfeld

20:30 Get-Together & Party mit FLO REAL.

Do., 1. Juni 2023

11:00 (Achtung, neue Uhrzeit, Dauer 4 Std. inklusive Lunch) Tour: Content Vienna – Interactive Heritage in Vienna

Die Content Vienna Tour unter dem Motto „Interactive Heritage“ gibt Einblicke in kreative und digitale in Wien entwickelte Projekte, die sich innovativ mit dem kulturellen Erbe Wiens beschäftigen und dieses interaktiv zugänglich machen.

Treffpunkt: Am Modenapark 8–9, 1030 Wien

Stationen: Big Data und das gebaute Erbe Wiens – Alunovic Oliver (Am Modenapark 8-9), DADA.O – Klimentina Li (Experimental Game Cultures Studio, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien) und SCHIELE XR – Amilux Films (Sechskrügelgasse 10/14, 1030 Wien)

durch die Tour führen Oliver Alunovic, Gerda Leopold und Sebastian Endler (Amilux Film), Klimentina Li und Alena Schmuck

13:45 (Achtung neue Uhrzeit, Dauer 4 Std.) Tour: How Museums Bring Digital to Life

Die Tour „How Museums Bring Digital to Life“ besteht aus drei Stationen mit Diskussionspanels und Ausstellungsbesuchen bei Wiener Museen.

Treffpunkt: Uhrenmuseum Wien, Schulhof 2, 1010 Wien

Stationen: „Der Fluch der Präzision. Ein Escape Game“ im Uhrenmuseum, die Ausstellung „/IMAGINE: Eine Reise in die neue Virtualität“ & das Projekt „MAK DAO“ (MAK – Museum für angewandte Kunst, Stubenring 5, 1010 Wien) und „Abenteuer Alltag“ im Filmmuseum Österreich sowie das „softwareLAB am Technischen Museum Wien. Spielend sammeln“ (beides im Filmmuseum Österreich, Augustinerstraße 1, 1010 Wien)

18:00 gemeinsamer Tagesausklang mit DJ Ach in der Filmbar im Filmmuseum.

Die Creative Days Vienna sind Teil des von der Wirtschaftsagentur Wien initiierten Startup-Festivals ViennaUP’23, das von 30. Mai bis 7. Juni stattfindet. Die Creative Days Vienna bilden den Startschuss von Content Vienna, dem Wettbewerb für digitale Gestaltung.

Die Teilnahme an den Creative Days Vienna ist kostenlos, die Anmeldung ist via Ticketing-Plattform möglich.

