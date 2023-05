VP-Mahrer ad Klima-Kleber: Stau-Chaos - von lästig bis gefährlich

Weitere Eskalationsstufe erreicht – Autobahn am Verteilerkreis wird Blockadeort

Wien (OTS) - Die heutige Blockade der Klima-Aktivisten am Verteilerkreis hatte sowohl einen massiven Stau, als auch einen Großeinsatz der Wiener Polizei zur Folge. Die Klimakleber kamen zu Fuß über den Stadtwanderweg, bzw. in Autos und blockierten so den Morgenverkehr auf der Südosttangente.

Nicht nur in Wien ist zu beobachten, dass die Aktionen der „Klima-Kleber“ immer extremer werden: „Wir müssen in Österreich wachsam bleiben. Aktionen wie diese haben nichts mehr mit dem Klimaschutz zu tun“, so Landesparteiobmann, Stadtrat Karl Mahrer.

Auch Expertinnen und Experten beobachten die Entwicklungen mit Sorge:

„Ein kriminelles und extremistisches Potenzial ist in einigen Ableger-Strukturen der Klimaaktivisten vorhanden“, so Terrorismus-Experte Dr. Nicolas Stockhammer im gestrigen Interview auf Puls24.

Vom Aktionismus zum Extremismus – Deutschland reagiert

In Deutschland wurden bereits gegen die „Letzte Generation“ Ermittlungen eingeleitet und Hausdurchsuchungen durchgeführt. Der Anfangsverdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft bestätigt.

Stockhammer bestätigt im gestrigen Interview, dass die Entwicklung in Wien genau im Blick behalten werden muss. Weiters führt der Experte aus, dass die Bewegung der Klima-Kleber von unausweichlich apokalyptischen Vorstellungen einer Klimakatastrophe geprägt ist. Sollten die Forderungen dieser Gruppierungen nicht erfüllt werden, könnten sie in Zukunft verstärkt zu extremistischen Protestformen übergehen.

„Wir fordern, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen an die aktuellen Herausforderungen angepasst werden. Denn, wer mutwillig Fahrzeuge blockiert oder gar beschädigt, stellt damit eine Gefahr für das Wohl und die Sicherheit anderer Menschen dar und muss auch entsprechend die Konsequenzen tragen“, so Mahrer abschließend.

