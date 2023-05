B2B-Saugroboter Nexaro NR 1500 mit German Innovation Award ausgezeichnet (FOTO)

Wuppertal (ots) - Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, großer Margen- und Kostendruck, der Makel von vermeintlich unattraktiven Berufsbildern und zahlreiche weitere Probleme belasten die Unternehmen der Gebäudereinigungsbranche. Als Folge gewinnen autonome und semi-autonome Reinigungsmaschinen sowie die konsequente Digitalisierung der Arbeitsprozesse immer weiter an Relevanz. Nun prämiert die Jury des German Innovation Awards den autonomen Saugroboter Nexaro NR 1500 mit einer "Special Mention" in der Kategorie "Excellence in Business to Business - Machines & Engineering".

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem German Innovation Award - nicht zuletzt, weil dies eine tolle Bestätigung unseres Weges ist und einmal mehr das Potenzial unserer Cobotic-Systemlösung zeigt, die Reinigungsbranche nachhaltig zu verändern", sagt Dr. Henning Hayn, General Manager des Technologie-Start-Ups Nexaro.

Seit 2018 vom Rat für Formgebung verliehen, zeichnet der German Innovation Award Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus, die neue Wege gehen und sich durch ihren Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer und die Umwelt hervorheben. In diesem Jahr wurden 650 Produkte und Projekte aus 22 Ländern eingereicht, von denen die Besten nun prämiert werden.

In enger Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen der Reinigungsbranche entwickelt, bietet der Nexaro NR 1500 größtmögliche Benutzerfreundlichkeit sowie einfache Bedienbarkeit für die Nutzerinnen und Nutzer bei gleichzeitig hoher Reinigungsleistung und flexibler Einsetzbarkeit. Dabei übernimmt der Nexaro NR 1500 die besonders anstrengende und zeitraubende Boden-Trockenreinigung und ist damit eine wertvolle Unterstützung für die Reinigungskräfte, die sich infolgedessen auf andere Tätigkeiten konzentrieren können.

Durch die Reduzierung von Arbeit in Randzeiten - vor allem nachts - geht zudem eine Aufwertung des Berufsbilds Reinigungsfachkraft einher. Damit leistet der Nexaro NR 1500 seinen Beitrag zu den drängenden Personalproblemen der Branche und ermöglicht es Reinigungsunternehmen, mehr Aufträge bei gleichbleibendem Personalaufwand anzunehmen.

Mit seinen Abmessungen von ca. 34 mal 34 Zentimetern ist der Nexaro NR 1500 derzeit der kompakteste für die professionelle Gebäudereinigung zugelassene autonome Saugroboter auf dem Markt. Er gewährleistet dadurch eine besonders randnahe Reinigung, lässt sich störungsfrei in die Arbeitsumgebung integrieren und bietet größtmögliche Flexibilität - egal ob einzeln im Einsatz oder als Flotte. Und das rechnet sich auch für die Reinigungsunternehmen: Modellrechnungen zeigen eine Kostenreduzierung von rund 35% gegenüber traditionellen Strukturen bei gleichzeitiger Effizienz- und Qualitätssteigerung.

Das Echo in der Branche ist groß: Laut aktueller Repräsentativ-Studie von Mentefactum unter 200 Entscheiderinnen und Entscheidern der Gebäudereinigungsbranche sehen 87% die echte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine im Rahmen eines Cobotic-Ansatzes als erfolgsversprechend und zielführend an.

Über den German Innovation Award

Der German Innovation Award wird seit 2018 vom Rat für Formgebung verliehen und zeichnet Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus, die neue, innovative Wege gehen und Lösungen anbieten, die sich durch ihren Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer und die Umwelt hervorheben. 2023 gab es 650 Einreichungen aus 22 Ländern, die von einer Jury aus unabhängigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten aus Technologie, Digitalisierung, Wissenschaft und Institutionen bewertet wurden.

Über Nexaro

Nexaro ist ein Start-Up aus Wuppertal und Teil der Vorwerk Gruppe, die seit 1883 ein Garant für höchste Qualität ist - und heute eine global aktive Gruppe mit 3,2 Mrd. EUR Umsatz sowie 9394 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern (Stand: Geschäftsbericht 2022). Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Vorwerk-Gruppe profitiert Nexaro einerseits vom wechselseitigen Wissens- und Technologietransfer und verfügt andererseits über die notwendigen Freiheiten, um das Geschäftsmodell zu entwickeln und mit dem innovativen Nexaro Cobotic-Ansatz zu einem Impulsgeber der Reinigungsbranche zu werden. Intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche haben die Entwicklung des autonomen Saugroboters Nexaro NR 1500 und der zugehörigen Softwarelösung Nexaro HUB ermöglicht. Neben dem Fokus auf höchste Qualität liegt ein weiterer Schwerpunkt bei Nexaro auf den Themen Datensicherheit und Nachhaltigkeit.

