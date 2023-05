MTEL bringt den Sommerhit – komm und tanz mit!

Rechtzeitig zum Start der Urlaubssaison, der verlängerten Wochenenden oder Urlaubstrips bringt MTEL seinen Super-Tarif Sim Only 74 jetzt mit einem Superrabatt auf den Markt

Wien (OTS) - Zum sensationellen Aktionspreis von € 14,10 sind neben 74 GB Internet in Österreich, der EU, Schweiz und der MTEL-Zone, unlimitierte Minuten und SMS innerhalb des Landes und der gesamten MTEL-Gruppe, sowie MTEL NETPROTECT – der intelligente Cybersecurityschutz inkludiert.

Zusätzlich gibt es für Vielreisende sensationelle 7 GB Roamingbonus monatlich für TOP Urlaubs- bzw. Businessdestinationen und jene die es noch werden wollen.

7 GB für eine Wochenende in Tel-Aviv, Istanbul oder vielleicht für eine Urlaubswoche in Bodrum – Badeurlaub in Ägypten oder den immer populärer werdenden Strände in Albanien.

Wortwörtlich können jetzt Touristen aus Ägypten nach Israel ohne die SIM-Karte zu wechseln. MTEL machts möglich – und arbeitet weiter an seinem Versprechen, die Roaming-Welt ein bisschen einfacher zu machen.

CEO Bojan Obradovic: „Wir führen intensiv Verhandlungen mit vielen Roamingpartnern weltweit um die Roamingkosten für uns als MTEL zu senken und dies gleich an unsere Kunden weiterzugeben, um unserer kleine Friendly Zone laufend zu erweitern. Unser MTEL-Leitmotiv ist: „MTEL Deine Welt“ und genau das ist was wir in unseren Tarifen leben. Menschen auf der ganzen Welt einander näher zu bringen und das möglichst kostengünstig.“

Zusätzlich bringt MTEL auch eine weitere Innovation im Mobilfunkmarkt. Wir vergünstigen unseren Tarif auf eine Dauer von 24 Monaten – ohne dass Kunden eine Mindestvertragsdauer eingehen müssen. Wir vertrauen darauf, dass wir mit unserer Qualität und unserem Service unsere Kunden dauerhaft an uns binden, ohne dass er Knebelverträge eingehen muss. Die wahrscheinlich niedrigsten Aktivierungskosten Österreichs in Höhe von € 10,- und die kleineste Servicepauschale in Höhe von zwölf Euro runden das Gesamtpaket ab. Kostenlose Rufnummernmitnahme inklusive.Aktion gültig ab 06.05. 2023 bis zum 03.07.2023

CEO Stefan Bozic: „Als innovativer Mobilfunkanbieter versuchen wir immer weiter zu denken. Wir versuchen uns regelmäßig in die Lage des Kunden zu versetzen und seine wahren Bedürfnisse zu erkennen. Nicht das, was gerade im „Trend“ ist, sondern eine Unterstützung in den täglichen Herausforderungen, mit welchen er konfrontiert ist, sind uns wichtig.

Sicher beim Surfen im Internet oder ohne Ängste das Smartphone während seines Aufenthalts im Urlaub benutzen. Daran wird sich in Zukunft auch nichts ändern, im Gegenteil – wir werden versuchen möglichst viele Lösungen für seine Herausforderungen in einen „Mobilfunktarif“ zu packen und idealerweise alle Länder dieser Welt.“

MTEL Austria ist ein 2016 gegründeter MVNO im Netz der A1. MTEL Austria ist im Besitz des neuen MVNO in der Schweiz, MTEL SWITZERLAND und Inhaber des in Kürze in Deutschland an den Start gehenden MTEL Germany.

Die Vision von MTEL ist es alle Menschen miteinander zu verbinden, durch Produkte, die sich an unseren Kunden und deren Bedürfnisse orientieren, unkompliziert und dabei möglichst viele Lebensbereiche im Bereich Kommunikation abdecken. Mobilfunk, TV und Internet.



www.mtel.at | www.mtel.ch | www.mtelgermany.de

