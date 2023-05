aktion leben: Charity-Kampagne mit Fokus auf Nachhaltigkeit und mit prominenter Unterstützung

Wien (OTS) - Mit der Charity-Kampagne „Die Überraschung des Lebens“ zum internationalen „Tag des Lebens“ am 1. Juni bittet aktion leben um freiwillige Spenden für schwangere Frauen und Mütter in Not. Als Dankeschön werden nachhaltige, kulinarische Überraschungs-Packerl verteilt. Prominente Unterstützer sind Starpianist Albert Frantz und Comedian Alex Kristan.

Rund um den internationalen „Tag des Lebens“ am 1. Juni sammelt der unabhängige Verein aktion leben österreich zum 14. Mal Spenden für schwangere Frauen und Mütter in Not. „In diesem Jahr legen wir den Fokus auf Nachhaltigkeit. „ Für jede Spende bedanken wir uns mit einer kulinarischen Überraschung, die nachhaltig verpackt ist “, sagt Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretärin von aktion leben österreich.

Not schwangerer Frauen nimmt zu

„ Wir beobachten, dass die finanzielle Not schwangerer Frauen und junger Mütter spürbar zunimmt, vor allem bei jenen, die aufgrund ihrer Schwangerschaft von ihren Partnern verlassen wurden “, berichtet Kronthaler. Um schwangeren Frauen in einer solchen Situation kostenlose Beratung und rasche praktische Hilfe anbieten zu können, werden dringend Spenden benötigt. „Ich bedanke mich bei allen Menschen, die unser Anliegen und unseren Einsatz mit ihrer Spende ermöglichen“, so Kronthaler. Der unabhängige Verein finanziert seine Angebote zu fast 90 Prozent aus privaten Spenden.

Prominente Unterstützung von Albert Frantz und Alex Kristan

Prominente Unterstützer der Charity-Kampagne sind Starpianist Albert Frantz und Comedian Alex Kristan. Ihnen ist dieses Engagement ein besonderes Anliegen.

Albert Frantz, der auch Aktivist und internationaler Speaker für das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft ist, begründet seine Unterstützung wie folgt: „ Der Tag, an dem ich in Wien nach 14-jähriger Suche meinem leiblichen Vater gegenüberstand, war der glücklichste in meinem Leben. Ich schätze besonders die Arbeit von aktion leben zur Stärkung der Rechte des Kindes, von Anfang an seine ganze Familie zu kennen. “

Alex Kristan über seine Motivation: „ Ich unterstütze die Aktion, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es ein Leben vor dem Tod gibt. “

Internationaler „Tag des Lebens“

Der internationale „Tag des Lebens“ am 1. Juni wurde von aktion leben initiiert. Er erinnert daran, dass sich das Leben sowie sein Entstehen nicht bis ins Detail planen lassen und der Mensch in jeder Phase seines Lebens wertvoll ist. Aus diesem Gedanken ist die Solidaritätskampagne „Die Überraschung des Lebens“ entstanden.

Die Kampagne findet rund um den Tag des Lebens am 1. Juni statt. Alle Infos, Termine und Bildmaterial finden Sie unter www.aktionleben.at.

