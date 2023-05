Es ist wieder soweit: Die BezirksZeitung lädt zum großen Sommerfest ein.

Das traditionelle Sommerfest findet heuer erstmals an 2 Tagen im Juni statt.

Wien (OTS) - Am 10. und 11. Juni geht´s los! Das Alte AKH verwandelt sich zu einer Sommerfest-Location für Groß und Klein! Familien erwartet ein buntes Programm mit zahlreichen Highlights: Angefangen bei Hüpfburg, Luftrutsche und Kinderschminken bis hin zur Forschungswerkstatt, Riesenseifenblasen, Eis und Foodtrucks wird den Gästen im Universitätscampus – eine der schönsten Grünoasen Wiens – ein tolles Programm geboten. Und natürlich sind auch die Helfer Wiens dabei. Bei den Stationen lernt man, wie man richtig Müll trennt und wie wichtig es ist, Erste Hilfe zu leisten. Auch das Bühnenprogramm kann sich sehen lassen: Kasperl und Zauberer begeistern mit ihren tollen Bühnenshows. Spiel und Spaß sind an diesen beiden Tagen also garantiert!

Eckdaten

Wann: 10. und 11. Juni 2023, jeweils 10:00-18:00 Uhr

Wo: Uni Campus, Altes Akh, 1090 Wien

Eintritt kostenlos

Absolutes Highlight am 11. Juni: der Kinderflohmarkt! Die Kinder bieten hier selbst ihre unter anderem nicht mehr benötigten Spielsachen an, um Platz in ihren Kinderzimmern zu schaffen. Teilnehmen können Kids zwischen 8 und 14 Jahren.

Im Grätzel fürs Grätzel – und darüber hinaus.

„Mit unserem traditionellen Sommerfest wollen wir nicht nur die Familien mit Kindern, Jugendliche und Freunde, Junge und Jung-Gebliebene aus dem 8. Bezirk ansprechen. Unser Sommerfest soll auch über die ,Grätzel-Grenzen´ hinausgehen und ein Highlight für den Start in den Sommer für alle in der Bundeshauptstadt und darüber hinaus sein”, gibt sich Chefredakteurin der RegionalMedien Wien, Nicole Gretz-Blanckenstein, begeistert.



Nähere Infos zum großen BezirksZeitung-Sommerfest findet man auf MeinBezirk.at/Wien

Die RegionalMedien Wien sind mit ihren 23 Wochenausgaben in allen Bezirken Wiens verteten und bringen wöchentlich alle News aus den Grätzlen Wiens und tagesaktuell auf MeinBezirk.at.

Weiterführende Links: RegionalMedien.at | MeinBezirk.at



Rückfragen & Kontakt:

RegionalMedien Wien

Nicole Gretz-Blanckenstein

Chefredakteurin

M +43/664/80 666 5601

nicole.gretz-blanckenstein @ regionalmedien.at

MeinBezirk.at