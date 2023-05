DouxMatok kündigt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Dollar an, um die Kommerzialisierung voranzutreiben, und firmiert zu Incredo um

Petach Tikwa, Israel (ots/PRNewswire) - Das führende Unternehmen im Bereich der Lebensmitteltechnologie wird diese finanziellen Mittel zur Geschäftsexpansion und den schnelleren Ausbau seiner weltweiten kommerziellen Partnerschaften verwenden

Das weltweit führende Lebensmitteltechnologie-Unternehmen DouxMatok hat heute seine Umfirmierung zu Incredo LTD bekannt gegeben. Die Enthüllung des neuen Namens, der auf dem charakteristischen Produkt des Unternehmens, Incredo® Sugar, basiert, fällt mit der Ankündigung von Incredo zusammen, dass das Unternehmen in einer Series-C-Finanzierungsrunde 30 Millionen US-Dollar Kapital beschaffen konnte. Dies wird für die Ausweitung seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die Integration seines Produkts in eine Vielzahl von Anwendungen sowie den schnelleren Ausbau seiner kommerziellen Partnerschaften eingesetzt werden. Bei dieser jüngsten Finanzierungsrunde sind dsm-firmenich Venturing und Sienna Venture Capital führend. Ergänzt werden sie durch strategische Geschäftspartner wie Ferrero sowie Kapital von neuen Investoren wie Teseo Capital und den bestehenden Investoren Pitango und BlueRed Partners, die in der vorherigen Runde führend waren.

Die Kapitalbeschaffung von Incredo wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Forschungs-, Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten für sein Hauptprodukt, Incredo® Sugar, auszuweiten. Incredo Sugar ist das erste geschmackvolle Produkt zur Zuckerreduzierung, wodurch die Zuckermenge in süßen Lebensmitteln um 30-50 % reduziert werden kann, ohne dabei den Geschmack, das Mundgefühl oder die Textur zu beeinträchtigen und ohne der Zutatenliste weitere Inhaltsstoffe hinzuzufügen. Durch die Bindung von echtem Rohr- oder Rübenzucker mit einer sehr geringen Menge eines natürlichen Trägers fördert Incredo Sugar die Abgabe von Zuckermolekülen an die Süßgeschmacksrezeptoren auf der Zunge. Dies bedeutet, dass für die gleiche Süße weniger Zucker benötigt wird.

„Jetzt, da unser Hauptprodukt, Incredo Sugar, kommerziell erhältlich ist und in der Branche an Bekanntheit gewinnt, haben wir uns dafür entschieden, unsere Markenidentität fortan unter dem Namen „Incredo" zu führen – eine starke, einheitliche Marke, die sich bei unseren Kunden einprägen wird, während wir uns auf kontinuierliches Wachstum und weitere Kommerzialisierung konzentrieren", sagte Ari Melamud, CEO von Incredo LTD.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Series-C-Finanzierungsrunde sowohl starke strategische als auch finanzielle Investoren für uns gewinnen konnten. Dank dieser Investition wird Incredo Sugar noch mehr Geschmacksknospen an noch mehr Orten erreichen. Aber am wichtigsten ist, dass wir Lebensmittelunternehmen ein leistungsstarkes Produkt an die Hand geben, dass es ihnen ermöglicht, leckere, gesündere Lebensmittel herzustellen, ohne beim Hauptkauffaktor – dem Geschmack – Kompromisse eingehen zu müssen.

Die jüngste Finanzierungsrunde von Incredo folgt auf ein erfolgreiches Jahr 2022, als das Unternehmen Partnerschaften mit Batory Foods und Blommer Chocolate Company bekannt gab. Incredo beabsichtigt, die Vermarktung von Incredo Sugar im Jahr 2023 zu beschleunigen und die Verfügbarkeit in den USA, Europa und Israel zu erhöhen.

„Incredo hat eine der vielversprechendsten Innovationen im Lebensmittelbereich entwickelt, die wir bisher gesehen haben – ein geschmackvolles, erschwingliches Clean-Label-Produkt, das den Zuckergehalt in Lebensmitteln ohne Zusatzstoffe oder Geschmacksveränderungen reduzieren kann", erklärte Isabelle Amiel-Azoulai, Managing Partner bei Sienna Venture Capital. „Incredo verfügt über alles, was notwendig ist, damit Incredo Sugar zukünftig in Produkten auf der ganzen Welt verwendet werden kann, und unsere Investition wird dazu beitragen, dieses von seiner Mission geprägte Unternehmen dabei zu unterstützen, sein Wachstum zu beschleunigen."

Um mehr über Incredo zu erfahren, besuchen Sie bitte incredosugar.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Incredo LTD

Incredo LTD (auch bekannt als DouxMatok) leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung effizienter Technologien zur Bereitstellung von Nährstoffen und Aromen. Das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens, Incredo® Sugar, ist die erste zuckerbasierte Lösung zur Zuckerreduzierung in Lebensmittel. Es maximiert die Effizienz der Zuckerabgabe an die Süßgeschmacksrezeptoren, während es das gleiche Maß an Süße beibehält, was eine erhebliche Zuckerreduzierung ohne Beeinträchtigung von Geschmack, Mundgefühl oder Textur ermöglicht. Unabhängige Tests von Verbrauchern und Experten haben bestätigt, dass es mit Incredo® Sugar möglich ist, den Zuckergehalt in einer Vielzahl von Lebensmittel und Snacks um 30 bis 50 % zu reduzieren und dabei die Vorlieben der Verbraucher hinsichtlich des Geschmacks beizubehalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte incredosugar.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Incredo® Sugar

Incredo® Sugar wurde von TIME als besondere Erwähnung in den „Besten Erfindungen des Jahres 2020" ausgezeichnet und ist das Vorzeigeprodukt von Incredo LTD (auch bekannt als DouxMatok), ein globales Lebensmitteltechnologie-Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung effizienter Lebensmittel- und Geschmackstechnologien leistet und einen schmackhafteren und gesünderen Verzehr von Lebensmitteln ermöglicht. Incredo® Sugar ist die erste Clean-Label-Lösung zur Zuckerreduzierung auf Zuckerbasis, die die Effizienz der Zuckerabgabe an die Süßgeschmacksrezeptoren verbessert und das gleiche Maß an Süße erreicht, während sie eine erhebliche Zuckerreduzierung ermöglicht, ohne den Geschmack, das Mundgefühl oder die Textur zu beeinträchtigen. Diese bahnbrechende, patentierte Lösung zur Zuckerreduzierung basiert auf echtem Rohrzucker und ermöglicht es Lebensmittelherstellern, geschmackvolle, gesündere Rezepturen zu entwickeln, die ein hervorragendes Geschmackserlebnis bieten und den Nährwert von süßen Lebensmitteln bei gleichzeitiger Zuckerreduzierung verbessern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte incredosugar.com oder folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.

Über Sienna Venture Capital

Sienna Venture Capital ist die auf Risikokapitalinvestitionen spezialisierte Tochtergesellschaft von Sienna Investment Managers, die von Isabelle Amiel-Azoulai und ihrem Team, Thomas Visan und Mikaël Pereira, gegründet wurde. Sienna Venture Capital hat seinen Sitz in Paris und verfügt über ein internationales Netzwerk in den wichtigsten Technologiezentren. Es investiert in Unternehmen, die sich in einem frühen Stadium des Wachstums befinden und darauf abzielen, ihre Branche und die Gesellschaft gemäß ihrer Vision „Tech for Purpose" (zweckorientierter Einsatz von Technik) nachhaltig zu verändern. Die Investitionssummen pro Transaktion liegen zwischen 5 und 15 Millionen USD. Sie richten sich an Unternehmen in verschiedenen Sektoren wie Cybersicherheit, Fintech, digitale Gesundheit, Lebensmitteltechnologie, Agrartechnologie, künstliche Intelligenz, Mobilität usw.

