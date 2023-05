„Die große Burgenland Tour“: 4.000 Fans wanderten mit dem ORF Burgenland

Eisenstadt (OTS) - "Die große Burgenland Tour" des ORF Burgenland war ein voller Erfolg, 4.000 Wanderer haben an der Tour von 18. bis 24. Mai 2023 teilgenommen, die mit der letzten Etappe in Jennersdorf nach 130 Kilometern ihren Abschluss gefunden hat.

Gestartet ist die "große Burgenland Tour" im Bezirk Neusiedl am See in der Gemeinde Kittsee. Die Routen führten die Wandergruppe danach nach Trausdorf an der Wulka (Bezirk Eisenstadt), Loipersbach (Bezirk Mattersburg), Kobersdorf (Bezirk Oberpullendorf), Hannersberg (Bezirk Oberwart), Rauchwart (Bezirk Güssing) und Jennersdorf - angeführt von ORF-Burgenland-Moderator Michael Pimiskern.

Das Wetter war zu Beginn noch recht frisch, im Laufe der Wanderwoche wurde es aber immer wärmer. Und auch die Wandergruppe wurde von Tag zu Tag größer. Mit einem Besucheransturm von 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren an Tag sechs in Rauchwart die meisten Wanderer mit dabei, darunter ca. 150 Schülerinnen und Schüler aus den Schulen St. Michael und Bocksdorf. Aufgrund heftiger Gewitter musste die Tour zwar zur Sicherheit aller abgebrochen werden, der Stimmung tat das jedoch keinen Abbruch.

ORF-Burgenland-Landesdirektor Mag. Werner Herics ist mehr als zufrieden: "'Die große Burgenland Tour' ist auch nach der langen Pause wieder sehr gerne von den Menschen angenommen worden. Das Interesse und die Leidenschaft zum Wandern im Rahmen der Tour ist ungebrochen und das freut uns natürlich sehr. Ein großer Dank gilt auch unseren Sponsoren und Partnergemeinden, ohne die dieser Event nicht möglich wäre."

ORF-Burgenland-Marketingleiterin und Tour-Organisatorin Mag.(FH) Christina Aichner: "Die sieben Tage sind wie im Flug vergangen, aber ich bin überaus glücklich über den reibungslosen Ablauf der Tour und über so viele Wanderer, die uns begleitet haben. Die Stimmung war einfach großartig. Bedanken möchte ich mich bei den vielen fleißigen Händen hinter den Kulissen, bei den Labestationen und der Organisation im Vorfeld."

Das war die "große Burgenland Tour" 2023

Am ersten Tag war die "große Burgenland Tour" in und um Kittsee im Bezirk Neusiedl am See mit rund 400 Wanderern unterwegs. In Richtung Bratislava führte die Strecke entlang der Linie des Eisernen Vorhangs durch den Ortsteil "Chikago“ zurück nach Kittsee. Nach der Mittagsstation im Joseph-Joachim-Haus in Kittsee ging es am Nachmittag vorbei an der ehemaligen Synagoge zurück ins Schloss Kittsee.

Die zweite Tagesetappe der Tour führte am Freitag, dem 19. Mai 2023, nach Trausdorf an der Wulka. Start war im idyllischen Pfarrgarten, die 500 Wanderer passierten das Papst-Kreuz und die Hutweide. Der Weg verlief entlang der Wulka zur Mittagsstation, der Kadnar-Mühle, wo die Tamburizza Trausdorf ordentlich für Stimmung sorgte. Danach ging es über den Fasangarten zurück in den Pfarrgarten, wo der zweite Tag gemütlich ausklang.

Tag drei führte in den Bezirk Mattersburg nach Loipersbach, wo rund um die Teichwiesen gewandert wurde. Vorbei an Niedermoorflächen und ausgedehnten Mager- und Halbtrockenwiesen ging es mit 600 Wanderern über den Tanzplatz in Loipersbach zurück zum Startpunkt, dem Freibad.

Am Sonntag, dem 21. Mai 2023, ging es von der neu renovierten Synagoge und dem Schloss Kobersdorf aus auf die Burgruine Landsee. Zurück im Ziel empfing die Werkskapelle Kobersdorf den Wandertross mit 700 Personen im schattigen Kaiserpark in Kobersdorf.

Am Tag fünf startete die Wanderung mit rund 700 Teilnehmern am Hannersberg in Hannersdorf. Die rund 19 Kilometer lange Strecke führte über die beeindruckenden Schandorfer Hügelgräber zum Badesee Burg, der für viele eine willkommene Abkühlung war. Weiter führte der Weg durch die sanfte Hügellandschaft nach Badersdorf. Die Wanderer wurden mit Mehlspeise und Kaffee belohnt. Nach dieser süßen Stärkung ging es zurück zum Hannersberg, wo Musik und beste Verpflegung warteten.

Bei Sonne und blauem Himmel startete die Wanderung an Tag sechs am Badesee in Rauchwart. Mit ca. 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war dieser Tag der besucherstärkste der diesjährigen Tour. Vorbei an idyllischen Teichen und der Strem führte die erste Teilstrecke bis zum Dorfanger in Bocksdorf. Nach einem kurzen Picknick ging es zur Mittagsrast nach Gamischdorf. Dort musste die Wanderung jedoch aufgrund der heftigen Gewitter zur Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgebrochen werden. Die Wanderer wurden mit dem Bus zurück zum Badesee nach Rauchwart gebracht, wo der Tag doch noch gemütlich ausklang.

Am letzten Tag der diesjährigen "großen Burgenland Tour" wurde der südlichste Bezirksvorort des Landes, Jennersdorf, erkundet. Vom Freibad Jennersdorf startete die Wanderung mit 300 Personen zuerst anspruchsvoll hinauf zum Tafelberg. Nach der Mittagsstation beim Buschenschank Forjan in Grieselstein führte die Route gemütlich über das Rückhaltebecken zurück zum Freibad Jennersdorf.

Nach sieben Tagen, sieben Bezirken und rund 130 Kilometern ist die diesjährige Tour zu Ende gegangen.

"Die große Burgenland Tour" im ORF Burgenland

Der ORF Burgenland begleitete in seinen drei Medien – Radio, Fernsehen, Internet - die "große Burgenland Tour". Auch auf den Social-Media-Kanälen konnte die Tour mitverfolgt werden. In "Burgenland heute" gab es täglich um 19.00 Uhr in ORF 2 B eine ausführliche Zusammenfassung mit den schönsten Bildern des Tages, einen Einstieg vom Zielort und eine Vorschau auf die Wanderstrecke des nächsten Tages.

Radio Burgenland berichtet täglich live von der "großen Burgenland Tour". Im Internet unter burgenland.ORF.at gab es bereits vorab ausführliche Informationen zu den Routen und während der Tour die schönsten Fotos und Eindrücke von den Wanderungen.

"Die große Burgenland Tour" ist eine Publikumswanderung des ORF Burgenland in Zusammenarbeit mit Burgenland Tourismus, der Raiffeisen Nachhaltigkeitsinitiative Burgenland, Wirtschaftskammer Burgenland und BVZ.

