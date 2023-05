„Langes Wochenende der Artenvielfalt“ ab 1. Juni

Veranstaltungen im Haus für Natur und im Haus der Wildnis

St.Pölten (OTS) - Das Haus der Wildnis in Lunz am See in Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten und das Haus für Natur im Museum Niederösterreich in St. Pölten schließen sich von Donnerstag, 1., bis Sonntag, 4. Juni, zusammen und bieten am einem „Langen Wochenende der Artenvielfalt“ eine Reihe von Veranstaltungen, die Forschungen zur Naturschutztätigkeit und zur Artenvielfalt vor den Vorhang holen.

Den Startschuss setzt am Donnerstag, 1. Juni, ein Vortrag aus der Reihe „Erlebte Natur“ im Haus für Natur in St. Pölten. Unter dem Titel „Forstwirtschaft und Artenvielfalt: Natürliche Feinde?“ diskutieren dabei Naturvermittler Reinhard Pekny und Forstwirt Markus Hoyos ab 18.30 Uhr darüber, ob Wald eigentlich immer bewirtschaftet werden muss, wie ökologische Brache finanziert werden kann und ob Forstarbeiten die Nachhaltigkeit im Wald fördern können. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/908090-998 und e-mail anmeldung @ museumnoe.at.

An das Thema Wald schließt am Freitag, 2. Juni, der „Tag der Wildnis“ im Haus der Wildnis in Lunz am See an: Auf einen interaktiven Vormittag für Volksschulkinder der Wildnisgebiet-Gemeinden mit einem Stationenbetrieb zu den Themen Totholz und Luchs sowie dem „Wild.Live! Mobil“ schließt ab 14 Uhr das Fachsymposium „Verlorene Wildnis – Verlorenes Wissen“ mit einer Podiumsdiskussion unter dem Titel „Wildnis begreifen“ und Fachvorträgen zur Forschungstätigkeit im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal an. Der Eintritt ist frei; Anmeldungen unter e-mail info @ haus-der-wildnis.at.

Am Samstag, 3. Juni, folgt im Haus der Wildnis das „Fest der Wildnis“, das von 10 bis 17 Uhr u. a. naturpädagogische Mitmachstationen, Workshops, eine Rätselrallye, eine Kinderdrechselwerkstatt und einen Auftritt der Kinderschuhplattler Lunz bietet. Die Teilnahme am „Fest der Wildnis“ ist kostenlos; der Eintritt in das Haus der Wildnis ist an diesem Tag für Erwachsene um 50 Prozent ermäßigt und für Kinder bis 15 Jahre frei.

Mit Spiel, Spaß und spannenden Natur-Erlebnissen geht es am Sonntag, 4. Juni, von 10 bis 17 Uhr beim „Tag der Artenvielfalt“ im Haus für Natur in St. Pölten weiter. Ab 11 Uhr findet eine Führung durch die aktuelle Ausstellung „Heraus mit der Sprache! Wie Tiere und Pflanzen kommunizieren“ statt. Ab 13 Uhr gibt es einen Vortrag zur Tierpflege samt anschließender Tierfütterung im Museumsgarten, ab 14 Uhr steht eine Führung durch das Haus für Natur auf dem Programm. Der Eintritt ins Museum Niederösterreich ist an diesem Tag für Erwachsene um 50 Prozent ermäßigt und für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei. Die Vorträge sind kostenlos, Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at bzw. beim Haus der Wildnis unter 07486/21122, e-mail info @ haus-der-wildnis.at und www.haus-der-wildnis.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse