Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 26.5.: Portugals Wohnungsnot

Wien (OTS) - Portugals Wohnungsnot ist Thema des von Josef Manola gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 26. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

In Portugal sind die Wohnungspreise in den vergangenen Jahren stark gestiegen, mitverursacht durch den Erfolg im Tourismus und den Boom der Wochenendurlauber. Im Zentrum von Lissabon und in Porto gibt es immer mehr Ferien-Appartements und immer weniger normale Mietwohnungen. Zugleich nehmen die Proteste gegen Mietenwucher und die Immobilienblase zu. Der Druck der Straße zeigt Wirkung: Portugals Linksregierung kündigt einen Krisenplan an, um die Mieter zu entlasten. Was wiederum für Proteste der Wohnungsbesitzer sorgt.

