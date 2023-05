Almdudler Pride Edition 2023 im österreichischen Handel

Wien (OTS) - Wien, 25. Mai 2023. „Natürlich setzen wir auch 2023 im Juni ein sichtbares Zeichen für Toleranz und Offenheit und schaffen Aufmerksamkeit für die LGBTIQ+ Bewegung: Unsere Almdudler Pride-Edition in der 0,33l Dose kommt dieses Jahr österreichweit in den Handel“ , freut sich Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein. In ihrem bunten Design ist die diesjährige Edition nicht nur eine dudelige Erfrischung, sondern vor allem ein Statement erklärt Klein weiter: „Die Special-Edition zeigt zwei Silhouetten – genderneutrale Personen, die im Begriff sind sich zu küssen. Küssen ist etwas Wunderbares, denn mit nichts können wir Zuneigung, Vertrauen und Aufmerksamkeit so wunderbar ausdrücken, wie mit einem Kuss. Und wir stellen mit unserer „Dose of Love“ klar: Jeder soll küssen dürfen, wen er will.“

Die Almdudler Pride-Edition 2023 in der Dose wird von Ende Mai bis Anfang Juli 2023 österreichischen Lebensmittelhandel erhältlich. Im Almdudler Webshop wird wie im Vorjahr außerdem eine limitierte Anzahl der ikonischen 0,35l Trachtenpärchenflasche aus Glas im gleichen Pride-Look verfügbar sein. Die Flaschen werden in einer Pride Box gemeinsam mit den beliebten Almdudler Socken verkauft, der Reinerlös geht an Hosi Wien.

"Als österreichisches Familienunternehmen ist es uns ein besonderes Anliegen, uns für gegenseitigen Respekt und gelebte Toleranz in Österreich einzusetzen. Wir möchten mit der Pride-Edition nicht nur die LGBTIQ+ Community ansprechen, sondern alle Menschen ermutigen für Vielfalt und Akzeptanz einzustehen," erklärt Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling. Schon seit Jahrzehnten tritt Österreichs beliebteste Alpenkräuterlimonade aktiv für Diversität ein – auch abseits des Pride Monats Juni. Almdudler hat es sich zur Aufgabe gemacht mit positiver Haltung auf gesellschaftlich aktuelle und wichtige Themen aufmerksam zu machen und so unterstützt man bereits viele Jahre unter anderem das Aids Hilfe Haus, den Regenbogenball, den Diversity Ball und den Verein Tralalobe, der sich auch für queere Flüchtlinge einsetzt.

