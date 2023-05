Thomas Mück neuer Präsident der Österreichischen Computer Gesellschaft

Stv. Generaldirektor der AUVA übernimmt Ehrenamt

Wir können als OCG positiv darauf einwirken, dass sich die Menschen angesichts der alles durchdringenden Digitalisierung nicht zunehmend in ihrem Leben fremd fühlen. Gemeinsam wollen wir als OCG an der Überwindung der digitalen Kluft arbeiten Prof. Dr. Thomas Mück 1/3

Angesichts der aktuellen Herausforderungen — Stichwort ‘Social Media’ — treffen die Sprichworte ‘Reden ist Silber, Schweigen ist Gold’ und ‘Der Klügere gibt nach’ nicht mehr zu: Wir müssen alles daran setzen, das Feld nicht den die Gesellschaft spaltenden und Hass verbreitenden Kräften zu überlassen Prof. Dr. Thomas Mück 2/3

Du hast die OCG durch eine sehr schwierige Phase während der Corona-Pandemie mit sicherer Hand gelenkt” Univ. Prof. Wolfgang Pree 3/3

Wien (OTS) - Prof. Dr. Thomas Mück ist neuer Präsident der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG). Der stv. Generaldirektor der AUVA wurde am 23. Mai von der Generalversammlung des gemeinnützigen Vereins OCG gewählt.

"Wir können als OCG positiv darauf einwirken, dass sich die Menschen angesichts der alles durchdringenden Digitalisierung nicht zunehmend in ihrem Leben fremd fühlen. Gemeinsam wollen wir als OCG an der Überwindung der digitalen Kluft arbeiten" , erklärte Mück seine Motivation für die Bewerbung.

"Angesichts der aktuellen Herausforderungen — Stichwort ‘Social Media’ — treffen die Sprichworte ‘Reden ist Silber, Schweigen ist Gold’ und ‘Der Klügere gibt nach’ nicht mehr zu: Wir müssen alles daran setzen, das Feld nicht den die Gesellschaft spaltenden und Hass verbreitenden Kräften zu überlassen" , so Mück.

Thomas Mück studierte Betriebsinformatik mit anschließendem Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien. Die Verleihung der universitären Lehrbefugnis (Habilitation) für Informatik erfolgte 1993.

Wichtiges Ehrenamt

Seine Dissertation schrieb Mück zum Thema Datenmodellierung. Er wurde damals von Prof. A Min Tjoa, der selbst OCG Präsident war, betreut. Tjoa bringt als OCG Vorstandsmitglied seit Jahrzehnten seine Expertise im Verein ein. So freut es uns besonders, dass sich mit Prof. Mück wieder ein ausgezeichneter Wissenschaftler und Manager als Präsident ehrenamtlich engagieren wird.

Thomas Mück war bis 2001 an der Universität Wien tätig, zuletzt als Vorstand des Institutes für Informatik und Wirtschaftsinformatik. Nach einem Jahr in der österreichischen Wirtschaftskammerorganisation (IT-Leiter) wurde er 2003 zum Generaldirektor-Stellvertreter der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) bestellt, 2014 erfolgte der Wechsel in die AUVA, ebenfalls als Stellvertreter des Generaldirektors.

Neben seinen Managementaufgaben in der Verwaltung öffentlich-rechtlicher Körperschaften ist er weiterhin wissenschaftlich tätig, aktuell als Universitätsprofessor für Digitalisierung in der Medizin an der Sigmund Freud Privat Universität in Wien.

OCG Präsidentschaft

Als Präsident vertritt Mück den Verein nach außen und wird sich ehrenamtlich für die Verwirklichung der Vereinsziele einsetzen. Die OCG macht Digitalisierung für alle zugänglich und trägt so zu einer positiven Entwicklung der Gesellschaft bei.

Zweck des Vereines ist die umfassende und interdisziplinäre Förderung der Informatik und der Kommunikationstechnologie unter Berücksichtigung ihrer Wechselwirkungen mit Mensch und Gesellschaft.

Ein Porträt-Bild von Thomas Mück finden Sie hier.

Verabschiedung von Wilfried Seyruck

“Du hast die OCG durch eine sehr schwierige Phase während der Corona-Pandemie mit sicherer Hand gelenkt” , würdigte Prof. Wolfgang Pree (Paris Lodron Universität Salzburg) in seiner Laudatio den ehemaligen OCG Präsidenten Wilfried Seyruck. Mück bedankte sich bei seinem Vorgänger für die wertvolle Arbeit und freute sich, die OCG in einem gesunden und florierenden Zustand übernehmen zu können.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

Dr. Ronald Bieber

Geschäftsführung

+43 1 512 02 35-27

ronald.bieber @ ocg.at

www.ocg.at