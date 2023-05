38. Wiener Gemeinderat (13)

Förderung an den Verein Wiener Philharmoniker

Wien (OTS/RK) - GR Stefan Berger (FPÖ) kündigte seine Zustimmung zum Geschäftsstück zu. Zum Antrag der Grünen betreffend „Genderquoten“ meinte Berger, dass die Freiheitlichen bekanntermaßen nicht die „allergrößten Freunde“ von Quoten seien. Die von den Grünen verlangten verpflichtenden Quoten im Kulturbetrieb nach den Gesichtspunkten Geschlecht oder Religionszugehörigkeit seien eine „Frechheit“ und würde nicht seine Zustimmung finden. „Beim Neujahrskonzert wollen die Besucher der Musik lauschen und nicht über den Prozentsatz der verschiedenen Geschlechter im Orchester nachdenken“, meinte Berger. Bei der musikalischen Früherziehung mangle es in der Stadt Wien, griff Berger ein weiteres Thema auf. Private Musikschulen würden erst Ende Juni die Zusage für Förderungen für den kommenden September erhalten – „das gehört zügig geändert“, verlangte Berger. Es fehle oft an entsprechenden Transparenzregelungen bei Förderansuchen im Kultursektor, wiederholte Berger einen bereits öfters seitens der FPÖ vorgebrachten Vorwurf. Zustimmen werde er der Förderung für das ZOOM-Kindermuseum, der im Ausschuss vorgelegte Akt sei sehr umfangreich und „eine ausgezeichnete Aufstellung“ mit Abrechnungen der beiden vergangenen Jahre und einem Plan für die kommende Saison. Diesen Akt habe er aber nicht aus dem Kulturausschuss, sondern aus dem Ausschuss für Kinder und Jugend. „Es kann nicht sein, dass ich in einem Ausschuss alle Unterlagen erhalte, und im zweiten Ausschuss bekomme ich unter dem Deckmantel des Datenschutzes keine Auskünfte“, schilderte Berger. Wo ein Wille sei, sei auch ein Weg, forderte Berger bessere Einsicht auch im Ausschuss für Kultur und Wissenschaft.



Abstimmung: Die Förderung wurde mehrheitlich angenommen. Der Antrag der Grünen betreffend „Genderquoten“ fand keine erforderliche Mehrheit.

Förderung an die Kunst im öffentlichen Raum GmbH (KÖR)

GR Stefan Berger (FPÖ) lehnte eine Förderung für KÖR ab. Berger brachte einen Antrag betreffend „Gastarbeiter-Denkmal“ ein. Gastarbeiter seien zwar ein Faktum der Wiener Geschichte, doch es werde „offensichtlich“ – wenn man die Ablehnung eines „Trümmerfrauen-Denkmals“ bedenke – mit zweierlei Maß gemessen. Der Initiator des Denkmals habe ein Buch mit dem Titel „Scheiß auf Integration“ veröffentlicht; diese Person sei der Falsche für die Patronanz für ein solches Denkmal. „Mit der Unterstützung für eine solche Person würde die Stadt Wien das falsche Signal aussenden“, meinte Berger.

Auch GRin Mag. Laura Sachslehner, BA (ÖVP) kündigte die Ablehnung dieser Förderung ab. Die Volkspartei verfolge bereits länger die Errichtung eines Denkmals für ermordete Roma und Sinti während der NS-Zeit. Zwar habe sich auch die Wiener Stadtregierung prinzipiell zu so einem Mahnmal bekannt, doch konkrete Schritte würden noch fehlen. Ein zweiter von Sachslehner eingebracht Antrag betraf die hohe Anzahl von Beiräten und Jurys sowie deren Bestellungsmodus. Die für Beiräte aufgewendeten Geldmittel würden besser direkt an Künstlerinnen und Künstler fließen, verlangte Sachslehner.

GRin Mag.a Nicole Berger-Krotsch (SPÖ) sagte, das Ziel von KÖR sei, den öffentlichen Raum mit Kunst zu bestücken. Wer mit offenen Augen durch Wien wandere oder mit den Öffis fahre, stoße automatisch auf Installationen, die die Stadt verschönern und zum Denken anregen würden. Zum Denkmal für homosexuelle NS-Opfer Zeit sagte Berger-Krotsch, sie sei bereits vom Modell beeindruckt gewesen und freue sich sehr auf die Eröffnung des Denkmals im kommenden Juli im Resselpark. Das „Gastarbeiter-Denkmal“ und „Trümmerfrauen-Denkmal“ seien private Initiativen auf privaten Grundstücken. Zu einem Roma und Sinti-Denkmal würden derzeit Gespräche mit dem Bund laufen. Berger-Krotsch bedankte sich bei den Mitgliedern von Beiräten und Jurys, „die ja viel Zeit für ihre Arbeit aufwenden“.

Abstimmung: Die Förderung wurde mehrstimmig angenommen. Zwei Anträge der Opposition fanden keine erforderliche Mehrheit; der ÖVP-Antrag betreffend „Denkmal für Roma und Sinti in Wien“ wurde einstimmig dem zuständigen Gemeinderatsausschuss für Kultur und Wissenschaft zugewiesen.

Erhöhung des Rahmenbetrages für Förderungen im Bereich Darstellende Kunst

GRin Veronika Matiasek (FPÖ) nutzte ihre Wortmeldung auch, um sich aus dem Gemeinderat zu verabschieden. Zum Thema sagte sie: Kunst und Kultur im öffentlichen Raum solle diesen bereichern und verschönern, nur die wenigstens würden Denkanstöße suchen, vermutete Matiasek. „Seit frühester Kindheit besuche ich Kultureinrichtungen, aber ich kenne niemanden, der wissen will, welche Personen im Orchester sitzen, sondern die Menschen wollen die Musik genießen“, sagte Matiasek. Man dürfe nicht den Fehler begehen, dass bei der Verwendung von Steuergeldern keine Einsichten über das Zustandekommen der Förderungen ermöglicht werden. „Kunst kann verstören, das ist schon richtig. Aber in erster Linie soll Kunst die Menschen positiv beeinflussen“, wünschte sich Matiasek. Seit 2005 sei sie als Gemeinderätin, Stadträtin, Zweite Landtagspräsidentin und wieder Gemeinderätin hier im Haus gewesen, Ende Mai werde sie ihr Mandat zurücklegen, kündigte Matiasek an. Ihr Schlussappell: Ihr sei immer der Inhalt der Debatte wichtig gewesen – im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler – und nicht, wer Anträge eingebracht habe. Der Ton im Gemeinderat sei oft rau gewesen, dennoch habe sie auch nach einer harten Debatte ihrem Gegenüber immer die die Hand reichen können, meinte Matiasek, die sich bei allen Begleiterinnen und Begleitern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf ihrem politischen Weg bedankte. Der Politik werde sie aber voraussichtlich als Pensionssprecherin erhalten bleiben.

Gemeinderatsvorsitzender GR Mag. Thomas Reindl (SPÖ) richtete Abschiedsworte an GRin Matiasek und lobte sie als ruhig und ausgeglichen, aber auch als Interessierte am politischen Diskurs. „Bei dir hat man immer einen guten Rat und eine verbindliche Zusage bekommen“, lobte Reindl.

Auch GRin Martina Ludwig-Faymann (SPÖ) bedankte sich bei Matiasek für deren verbindliche, sachliche und engagierte Art. „Deine ehrliche und um Lösungen bemühte Art hat dich in diesem Haus so beliebt gemacht“, stellte Ludwig-Faymann fest und wünschte – auch im Namen ihrer Fraktion – der scheidenden Mandatarin „alles Gute“.

Abstimmung: Die Erhöhung des Rahmenbetrags wurde mehrheitlich angenommen. (Forts.) nic

