38. Wiener Gemeinderat (7)

Genehmigung der Förderrichtlinie "Jahresförderung Frauenservice Wien" (...)

Wien (OTS/RK) - GRin Marina Hanke, BA (SPÖ) hielt fest, dass Frauenrechte Menschenrechte seien, und Wien als Menschenrechtsstadt mit der Straßenumbenennung nach Jina Mahsa Amini ein starkes Zeichen setze. Im Iran kämpfen Menschen seit 8 Monaten für Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung. Mit dem heutigen Beschluss möchte man auch ein starkes Zeichen gegen das Vergessen setzen. Hanke bedankte sich hierbei auch bei den Aktivist*innen in Wien, die auf die Lebensumstände der Protestierenden und Frauen im Iran aufmerksam machen. „Wir stehen dafür ein, dass es ein selbst bestimmtes, gutes und freies Leben für alle Menschen auf der Welt gibt“. Mit der Straßenbenennung gehe es darum, Frauen noch sichtbarer zu machen. Gerade in der Seestadt Aspern würden viele Straßenbenennung nach Frauen vorgenommen. Es gebe in Wien eine lange Tradition, Frauen in der Stadt sichtbar zu machen. Hanke erinnerte an die Pionierinnen-Galerie im Rathaus oder die aktuelle Ausstellung „Stadt der größen Töchter“. Wien sei die Stadt der Frauen, dafür stehen die neue Förderrichtlinien für das Frauenservice Wien genauso wie das *peppa-Mädchenzentrum, das jungen Frauen den Einstieg in ein unabhängiges Leben ermögliche.

GRin Mag. Laura Sachslehner, BA (ÖVP) kritisierte in diesem Zusammenhang, dass es sich die SPÖ bei Verkehrsflächenbenennung so richte, wie es ihr gefalle. Anliegen aus Bezirken werden oft aus „lächerlichen Gründen“ abgelehnt. Daher sei eine Umbenennung nicht verständlich, da die Vorgehensweise nicht transparent sei und Richtlinien nicht eingehalten werden. Sachslehner erinnerte daran, dass Umbenennungen einen Bezug zur Stadt aufweisen müssen. Verdienste der Aktivist*innen im Iran zu ehren und darauf aufmerksam zu machen, sei eine gute Sache, jedoch sei es ironisch, dass sich NEOS und SPÖ den Kampf für Frauenrechte auf die Fahnen schreiben, denn „der Kampf gegen das Patriarchat höre dort auf, wo Mädchen und Frauen in Wien zum Kopftuch gezwungen werden. Das ist scheinheilig und reine Augenauswischerei“, schloss Sachslehner.

Laut GRin Sabine Keri (ÖVP) würde sich die SPÖ Engagement und Ideen von Frauen, die im Rathaus aktiv waren, politisch zu eigen machen. So sei die Idee des beitragsfreien Kindergartens ursprünglich von der ÖVP-Landtagsabgeordneten Monika Riha eingebracht worden. „Es wäre im Sinne der Frauensolidarität auch jene Frauen zu benennen, die diese Ideen hatten“, hielt Keri fest. Weiters übte sie Kritik an der Vorgangsweise der Straßenumbenennung der Straße für Amini. Wenn man dieses Engagement für die Frauen ernst meine, dann müsse man jetzt auch die Straße vor der iranischen Botschaft nach diesem iranischen Mädchen umbenennen.

GR Mag. Dietbert Kowarik (FPÖ) betonte, dass man den Änderungen der Förderrichtlinien nicht zustimmen werde, da bei den Compliance-Verordnungen wichtige Punkte ausständig seien. Die Stadt hinke bei Compliance-Verordnungen hinterher. Konkret habe die Magistratsdirektion das wichtige Thema der Geldwäsche nicht berücksichtigt. Das zeigte sich auch beim Fall des Minibambini-Kindergartens. Hier wurden Fördermittel der Stadt in Millionenbeträgen in bar ausbezahlt. Es müsste in Förderrichtlinien verankert werden, dass Beträge ab einer gewissen Größe nicht mehr bar bezahlt werden können.

Bezüglich der Straßenbenennung nach Amini meinte Kowarik, dass man sich auch an die eigenen Grund- und Freiheitsrechte in Wien erinnern möge und verwies an die Verfassungsgesetzgebung. Auch in Wien würden junge Mädchen dazu angehalten werden, sich zu verhüllen. Hier spiele auch der Missbrauch des Asylgesetzes eine Rolle. „Nicht nur im Iran mutig sein, sondern auch hier bei uns mutig sein“, forderte Kowarik.

GRin Martina Ludwig-Faymann (SPÖ) hielt bezugnehmend auf ihre Vorrednerin Keri fest, dass der Gratis-Kindergarten auch seit Jahren ein Anliegen ihrerseits gewesen war, es aber nicht darum gehen sollte, wer welche Ideen zuerst aufgebracht habe. Bezugnehmend auf Vorredner Kowarik betonte Ludwig-Faymann, dass es bei den Förderungen um die Unterstützung von mutigen Frauen gehe, denen man Unterstützung und Hilfe zukommen lasse, ob in NGOs, Frauenhäusern oder in ähnlichen Einrichtungen. Und man unterstütze auch dezidiert jene Frauen, die das Kopftuch in Wien abnehmen wollen.

Abstimmung: Die Förderrichtlinie bzw. die Förderungen wurden mehrstimmig angenommen; der Antrag zur Straßenumbenennung nach Jina Mahsa Amini erfolgte einstimmig; der Antrag der Grünen „Wiener Frauengeschichte sichtbar machen“ fand nicht die notwendige Mehrheit.

Gemeindebau-Bonus-Maßnahmenpaket zur Begrenzung von Mietzinsbelastungen für MieterInnen im Gemeindebau und Gemeindebau Neu

GR Mag. Dietbert Kowarik (FPÖ) betonte, dass man diesem Antrag zustimmen werde, denn die signifikanten Preissteigerungen würden die Mieter*innen vor große finanzielle Probleme stellen, besonders im Wohnbereich. Er kritisierte jedoch die Sinnhaftigkeit der Einmalzahlung des Gemeindebaubonus, der eine einmalige Sondergutschrift von 50% des monatlichen Hauptzinses ausmachen soll. Das sei „gut, ist aber ein Tropfen auf dem heißen Stein“, so Kowarik. Auch die Treffsicherheit des zweiten Bonus – dem Stufenbonus am Jahresende -hinterfrage der Abgeordnete, denn auch hier gebe es eine Gutschrift des Hauptzinses, untereilte in Stufen. Das sei zwar eine Erleichterung, jedoch nicht das, was sich die FPÖ vorstelle. Die Inflation sei nicht vom Himmel gefallen, sondern sei auch hausgemacht. So wurde beispielsweise „während der Covid-Krise Geld ohne Ende ausgegeben“, das wirke nun auf die Inflation. Die finanziellen Probleme würden sich bis zum Mittelstand durchziehen, deshalb sei die Wirkung des Bonus zu minimal. Die FPÖ fordere deshalb, die Mieten einzufrieren und keine Erhöhungen vorzunehmen.

GRin Dipl.-Ing. Selma Arapovic (NEOS) betonte, dass besonders jetzt durch die gestiegenen Preise ein Netz wichtig sei, das die Wiener*inne unterstütze. Neben dem Energiebonus unterstütze die Stadt nun mit dem Gemeindebau-Bonus auch zielgerichtet die Mieter*innen im Gemeindebau. Es sei richtig, dass damit nur die Spitze der Teuerung abgedeckt werden könne, umso wichtiger sei auch die Reform der Wohnbeihilfe. Die Wohnbeihilfe werde damit treffsicherer und sozial verträglicher, auch die Bezüge würden spürbar erhöht werden. Die Differenzierung zum geförderten Wohnbau entfalle und der Anspruch auf Wohnbeihilfe wird in Zukunft digital online erfolgen können. Mit diesen Maßnahmen beweise man, dass die Stadt „niederschwelligen, sozial verträglichen Unterstützungen“ umsetze, so Arapovic

GR Georg Prack, BA (GRÜNE) hielt fest, dass die ÖVP auf Bundesebene eine Mietpreisbremse blockiere und seit Jahren keine Vorsorge im Mietrechtsgesetz für hohe Inflationsphasen gesetzt wurden. Auch in Wien bleibe die Möglichkeit ungenützt, einen Mietdeckel im eigenen Bereich einzuziehen. Einmalige Mietbeiträge zu halbieren, reiche nicht aus. Daher würden die Grünen auch einen Antrag einbringen, denn die Mieten im Gemeindebau zu deckeln, würde 25 Prozent der Mieter*innen in Wien entlasten. Besonders viele Menschen mit niedrigen Einkommen würden im Gemeindebau leben und unter dem starken Anstieg der Lebenserhaltungskosten leiden. Deshalb fordern die Grünen einen Mietdeckel im Gemeindebau, der laut Prack „einfach hier im Gemeinderat umzusetzen ist“. Ein Deckel würde Inflationsdämpfend wirken, das haben Städte wie Graz oder St. Pölten bereits vorgezeigt. Auch der private Wohnsektor würde davon profitieren, weil sich die Mieten im kommunalen Wohnbau stabilisierend auf den ganzen Wohnmarkt auswirken. Begrüßenswert sei die Reform der Wohnbeihilfe, jedoch kritisierte Prack, dass die Anhebung der Einkommensstufen erst 2024 umgesetzt werde.

GR Dr. Peter Sittler (ÖVP) hinterfragte das Tempo, mit dem die 2019 angekündigten neuen Gemeindebauten – 5.500 an der Zahl – gebaut werden. Bisher wurden 920 Gemeindewohnungen, 2.000 Wohnungen würden noch komplett fehlen. Sittler rief die Stadt hier zu mehr Engagement, auch was die klimafreundliche Umsetzung der Gemeindebauten angehe. Denn oft werden beispielsweise Begrünungen der Fassaden bei neuen Bauprojekten nicht umgesetzt. Das dürfe nicht passieren. Kritik äußerte Sittler auch an einer fehlenden Entlastung für die Mieter*innen im Gemeindebau und lobte die Wohnkostenzuschüsse des Bundes, die treffsicher ankommen würden. In Wien werde mit der Gießkanne verteilt und jene Maßnahmen des Bundes, die an alle Bundesländer verteilt werden, totgeschwiegen. Es sei notwendig, die Mieten im Gemeindebau zu senken. Außerdem fordert die ÖVP eine Aussetzung des Valorisierungsgesetzes und einen Gebührenstopp. (Forts.) kro

