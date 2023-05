FPÖ – Berger: ÖVP-Mahrer kritisiert Zustände, die er selbst mitverursacht hat

Wien (OTS) - „Wenn der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer die Zustände in Wien Favoriten kritisiert, dann agiert er nach dem Motto ‚Haltet den Dieb‘. Schließlich sind er und seine Partei maßgeblich für die Migrantenkriminalität im Bezirk mitverantwortlich. Sein eigener ÖVP-Innenminister Karner lässt täglich hunderte illegale Sozialmigranten über die Grenzen, die dann vielfach kriminell werden. Mahrer selbst war viele Jahre Vizepolizeichef von Wien und hat den Mangel an Polizeikräften genauso wie seine Parteikollegen verursacht. Die FPÖ bedankt sich bei Karl Mahrer für diese Selbstanklage“, so der Bezirksobmann der FPÖ-Favoriten, LAbg. Stefan Berger.

