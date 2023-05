Die neue BMW 5er Limousine – erstmals vollelektrisch!

Salzburg (OTS) - Dynamischer denn je und mit einer Fülle an digitalen Innovationen: So präsentiert sich die neue BMW 5er Limousine. Als BMW i5 kommt die beliebte Modellreihe erstmals in einer vollelektrischen Variante auf den Markt.

Mit Neuerscheinungen spart BMW bei der neuen Modellreihe nicht: Unter anderem präsentiert die Marke mit der BMW 5er Limousine eine vollständig vegane Interieurausstattung, einen erstmals in Deutschland zugelassenen Autobahnassistenten, Premiere für In-Car-Gaming, Plug & Charge und eine absolute Weltneuheit: den aktiven Spurwechselassistent mit Blick-Bestätigung.

Die neue Modellgeneration wird ab Oktober mit vollelektrischem Antrieb sowie mit hocheffizienten Otto- und Dieselmotoren in Österreich angeboten. Im Frühjahr 2024 folgen Modellvarianten mit Plug-in-Hybrid-Systemen.

Made in Austria: Über 60% der Motoren der BMW 5er Limousine sowie das E-Antriebsgehäuse des BMW i5 werden im BMW Group Werk Steyr gefertigt. Knowhow aus Oberösterreich: Das Wärmemanagement und der Hochvoltspeicher werden in Steyr entwickelt.

Weitere Informationen zur neuen BMW 5er Limousine finden Sie im BMW PressClub

