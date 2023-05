FPÖ – Mahdalik fordert Wiedereinführung des Gratis-Bäderbusses für über 300.000 Gäste des Gänsehäufels

Wien (OTS) - „Nach der Renovierung der U1-Station Kaisermühlen kann das traditionsreiche Gänsehäufel wieder mit der U1 angefahren werden. Die letzten 1,5 Kilometer bis zum größten Freibad Wiens werden seit der Streichung des beliebten Gratis-Bäderbusses durch die SPÖ jedoch zu einem großen Problem insbesondere für ältere Personen und Familien mit kleinen Kindern. Mit dem heillos überfüllten städtischen Bus oder 20 Minuten lang zu Fuß anpackelt von oben bis unten bei 32 Grad im Schatten? Zwei Alternativen, die wenig einladend sind, bleibt - wenn vorhanden – nur noch die Anreise mit dem Auto, was die Anrainer fix nicht freut und auch zusätzliche Kosten für die Badegäste verursacht“, macht FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik aufmerksam.

„Diese sind durch den Energiepreis- und Mietenwucher der SPÖ bei Wien Energie, Fernwärme und 220.000 Gemeindewohnungen sowie den um 13 Prozent in die Höhe geschnalzten Bäderpreisen ohnehin schon am Weg ins Armenhaus. Die Begründung unterschiedlicher Auslastungen trifft auf so ziemlich alle anderen Öffis auch zu und wird wohl zu managen oder einfach auszuhalten sein. Wir fliegen bald zum Mars und die SPÖ im Rathaus und der 22. Bezirk sind nicht Willens oder zu blöd, einen Bäderbus zu organisieren“, wundert sich Mahdalik und bringt heute einen Antrag auf sofortige Wiedereinführung dieses geldbörsel- und umweltfreundlichen Angebotes ein. Ein solcher wird zudem in der nächsten Sitzung der Donaustädter Bezirksvertretung ebenfalls gestellt.

