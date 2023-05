Zorba/Grüne: Blockade zur veganen Kochlehre muss aufgegeben werden

Brauchen innovative Lösungen für Lehre in der Gastronomie

Wien (OTS) - In den vergangenen Tagen wurde der Vorschlag einer veganen Kochlehre immer stärker in den Vordergrund gerückt. Während seitens der Wirtschaftskammer ein Antrag zu solch einer Lehre abgelehnt wurde, häuft sich die Kritik zu dieser unverständlich harten Abneigung. „Eine vegane Kochlehre bietet Unmengen an neuen Möglichkeiten in der Kulinarik. Wer bei veganen Speisen nur an Vogerlsalat und Brokkoli denkt, hat keine Ahnung von der Vielfalt und den unbegrenzten Möglichkeiten der Kochlehre“, sagt Süleyman Zorba, Lehrlingssprecher der Grünen.

„Nur mit innovativen Ideen kann die Gastronomie in Österreich aufgewertet werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir die kritischen Stimmen innerhalb der Wirtschaftskammer von den Vorteilen einer überarbeiteten Kochlehre überzeugen können“, hält Zorba fest.

