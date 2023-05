ORF Vorarlberg-Musikpreis „Sound@V“ 2023: Nominierte stehen fest

16 Vorarlberger Bands und Soloacts im Rennen um Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro

Wien (OTS) - Seit März dieses Jahres haben 72 Vorarlberger Bands und Soloacts ihre Bewerbung für den Musikpreis „Sound@V“ 2023 des ORF Vorarlberg eingereicht. Ein Team des ORF Vorarlberg, des „poolbar-Festivals“ und des „Wann & Wo“ hat die Finalisten nominiert. Nun entscheidet eine international besetzte Fachjury und ab 29. Mai das Publikum mittels Online-Voting, wer die Gewinnerinnen und Gewinner beim „Sound@V“ 2023 sind.

16 Nominierte am Start

In den vier Kategorien Rock/Pop, Alternative/Singer-Songwriter, Open Pool und Newcomer presented by AKM/aume stehen jeweils vier Acts zur Auswahl:

Kategorie Pop/Rock

Fiesta Forever, Like we are, PUMA ORCHESTRA, The Eagle Alley Strippers

Kategorie Alternative/Singer-Songwriter

Nature swim, Philipp Spiegl, Prinz Grizzley, STUARD

Kategorie Open Pool

EFEU, GAS, Miss weirdy, Stereo Ida

Kategorie Newcomer (presented by AKM/aume)

Cinet, Hovia, Paul Rohde, VANJA

Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at

Jetzt sind die Fans am Zug: Von 29. Mai bis 30. Juni können sie ihren Favoriten beim Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at nach vorne pushen. Mit jedem Klick kommen die Nominierten dem begehrten Musikpreis einen Schritt näher.

Bewertung durch internationale Fachjury

Zusätzlich zum Online-Voting werden die Nominierten von einer internationalen Fachjury bewertet. Susi Ondrušová sowie Nora Pider und Julian Angerer alias ANGER stehen als Jury-Mitglieder bereits fest.

Die Österreicherin Susi Ondrušová ist Chefin der Musikwortredaktion beim Radiosender FM4. Sie entscheidet, über welche Bands berichtet und wer zu Interviews eingeladen wird oder welche Konzerte und Festivals bei FM4 präsentiert werden.

Nora Pider und Julian Angerer alias ANGER aus dem italienischen Brixen leben mittlerweile in Wien und machen gemeinsam Musik. Sie haben 2020 den renommierten österreichischen Musikpreis „Amadeus Austrian Music Award“ gewonnen und arbeiten derzeit mit den Wanda-Produzenten Paul Gallister und Lukas Kofler an ihrem zweiten Studio-Album.

Preisverleihung bei Award-Show

Wer die insgesamt 25.000 Euro Preisgeld bei der großen „Sound@V“-Award-Show abräumt, wird am 7. Juli im Rahmen des „poolbar-Festivals“ in Feldkirch verkündet. Der Eintritt zu diesem Event ist frei.

Gemeinsame Initiative

„Sound@V“ wird gemeinsam mit der „Marke Vorarlberg“, „Wann & Wo“ und dem „poolbar-Festival“ durchgeführt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wer die Wahl hat, hat die Qual: Jetzt auf vorarlberg.ORF.at mitbestimmen, wer das Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro gewinnen soll.“

Stefan Höfel, Team „Sound@V“ des ORF Vorarlberg: „Wie schon in den vergangenen Jahren hat sich auch heuer gezeigt, dass die Qualität der Musikacts in Vorarlberg unglaublich hoch ist. Ich bin schon sehr gespannt, wer die Jury überzeugen kann und am meisten Votes erhält.“

