Emmerling/Bakos (NEOS Wien): Bildungsinnovation und neue Investitionen als Schwerpunkte im heutigen Wiener Gemeinderat

Wien (OTS) - Gerade einmal 2 ½ Jahre sind NEOS in der Fortschrittskoalition und haben am Mittwoch im Wiener Gemeinderat erneut wegweisende Bildungsinnovationen und umfangreiche Investitionen auf den Weg gebracht und einmal mehr aufgezeigt: Bildung ist das Herzensthema der Pinken und ein zentraler Baustein der Wiener Fortschrittskoalition.

NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling: „Seit unserem Amtsantritt haben wir der Bildung in Wien höchste Priorität gegeben und dafür gesorgt, dass das Budget für Kindergärten und Schulen auf 3 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen ist. Und wir haben noch sehr viel vor – angefangen vom 100-Millionen-Euro-Digitalisierungspaket an den Schulen bis hin zu unserem klaren Ziel, Wien zur Drehscheibe von Innovationen im Bildungsbereich zu machen. Wir setzen den Grundstein für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen – denn sie sind auch die Zukunft unserer Stadt!“

Im Rahmen der Investitionen für "Schule Digital" erfolgt nun der nächste Meilenstein mit Investitionen in den Hochleistungs-WLAN-Ausbau für alle Klassenzimmer, auch in den Volksschulen, moderne digitale Infrastruktur und Arbeitsgeräte, Tools und Programme für die Schulen, Kinder und Pädagog:innen. Diese Maßnahmen unterstützen modernes Lernen und führen den Unterricht in die digitale Zukunft.

Besonders hervorgehoben wurden in den Debatten auch die innovativen Bildungsprojekte wie:

Das Wiener Bildungsversprechen als in Österreich einzigartiges Schulentwicklungsprojekt, das weiter ausgebaut wird.

Die Wiener Bildungschancen, die ab Herbst allen Schulen kostenlose externe Workshops ermöglichen.

Das Zentrum für Bildungsinnovation, das als Anlaufstelle für Schulen und externe Anbieter neuer Ansätze im Bildungsbereich fungieren wird.

Das bevorstehende Bildungsfestival im Herbst, das den Austausch und die Diskussion über zukunftsweisende Unterrichtsmethoden fördern wird.

Das Schulprojekt "Wir alle sind Wien", das sich gegen politischen und religiösen Extremismus wendet. Mit Workshops und einer Social-Media-Kampagne sollen Jugendliche extremistischen Strömungen gegenüber resistent werden.

Neben dem "Wiener Sommer Lernen", einem kostenlosen Kursangebot für Schüler:innen, um in den Sommerferien zusätzliche Deutschförderung zu erhalten, starten im Herbst die nächsten kostenlosen Lernhilfen. Mit einer Investition von 5 Millionen Euro beginnen am 3. Oktober unter dem Titel "Wiener Lernhilfe" 1.100 kostenlose Kurse, darunter Lernhilfekurse, Online-Kurse und VHS-Lernstationen, um Schülerinnen und Schüler in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch zu unterstützen. Die Angebote ermöglichen individuelle Lernunterstützung außerhalb des Klassenzimmers und ersparen teils teure oder nicht leistbare Nachhilfekosten.

"Unser Ziel ist, dass jedes Kind und jede:r Jugendliche, ungeachtet von Herkunft und Einkommensverhältnissen der Erziehungsberechtigten, die gleichen und somit auch die besten Bildungschancen vorfindet. Gerade weil es gravierende Unterschiede beim Familieneinkommen gibt und weil wir in Zeiten der Teuerung treffsicher helfen müssen, haben wir ein weiteres Investitionspaket präsentiert. Mit 15 Millionen Euro jährlich unterstützen wir armutsgefährdete Familien und bieten dabei eine finanzielle Hilfestellung bei der Bezahlung von Essensbeiträgen für Schulen, Kindergärten und Horte", sagt NEOS Wien Jugendsprecherin Dolores Bakos.

Das Maßnahmenpaket gegen Kinderarmut umfasst die Ermäßigung des Mittagessens in Bildungseinrichtungen, neue Beitragsgrenzen in der schulischen Nachmittagsbetreuung und eine Vereinfachung der Betreuungsbeiträge. Begünstigte Familien können Einsparungen von bis zu 2.300 € pro Jahr in Schulen und etwa 800 € im Kindergarten erwarten. Zudem wird die Unterstützung für mehrtägige Schulveranstaltungen erweitert und der Ankauf von Unterrichtsmaterialien in Wiener Pflichtschulen finanziell unterstützt.

"Wir haben die gemeinsame Verantwortung, allen Wiener Kindern und Jugendlichen eine hochwertige Bildung zu ermöglichen und damit die Grundlage für ihre persönliche und berufliche Zukunft zu schaffen. Dieser Verantwortung stellen wir uns mit ganzer Kraft und vielen innovativen Ansätzen", so Emmerling und Bakos abschließend.

