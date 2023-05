15. Bezirk: Rabitsch & Pawlik spielen in der Reindorfgasse

Wien (OTS) - Unterstützt vom Bezirk organisiert die Vereinigung „KULT - Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“ am Donnerstag, 25. Mai, ab 15.30 Uhr, auf der Fläche vor der „Reindorfkirche“ (15., Reindorfgasse 21) den „2. Jazz & Genusstag Rudolfsheim“. Das beliebte Musik-Ensemble „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ verwandelt die Reindorfgasse an diesem Nachmittag in einen „Swingenden Open-Air-Jazzclub“. Die Gruppe stellt ihr neues Programm „Souljazz“ vor. In packenden Liedern verarbeiten die Künstler spannende „jazzige“ Einflüsse aus den Metropolen New York, Chicago und New Orleans. Wer Hard Bop mit „Groove“ in Kombination mit Blues-Elementen mag, kommt bei der Combo gewiss auf seine Kosten. Das Freiluft-Konzert dauert bis 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Information: Telefon 0664/24 11 767 bzw. E-Mail office@michaelarabitsch.com.

Das Wiener Jazz-Quartett besteht aus den Leitern Michaela Rabitsch (Trompete, Horn, Gesang) und Robert Pawlik (Gitarre) sowie den kongenialen Partnern Joe Abentung (Bass) und Dusan Novakov (Trommeln). Die gefragte Band hat schon mehrere CDs veröffentlicht und Auftritte rund um den Globus absolviert. Wenn es die Wetterlage erfordert, wird das Konzert auf Freitag, 2. Juni, verlegt.

Allgemeine Informationen:

Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett:www.michaelarabitsch.com

