Gorlitzer: Stadtrat Hacker beantwortet Frage einfach nicht

Lösungen im Wiener Gesundheitsbereich seitens der Stadt weiterhin ausständig

Wien (OTS) - „Adäquate Lösungen sind im Wiener Gesundheitsbereich weiterhin ausständig, Und der verantwortliche Stadtrat Hacker schweigt einfach dazu“, so Gemeinderat Michael Gorlitzer angesichts der heutigen Fragestunde.

So habe die Wiener Volkspartei den Gesundheitsstadtrat mit der Frage konfrontiert, warum es trotz der Warnsignale, nun in vielen Bereichen der Akutversorgung zu solch schwerwiegenden​ Versorgungsengpässen kommen konnte. Aber anstatt hier entsprechend Auskunft zu geben, habe Hacker diese Frage einfach nicht beantwortet.



„Dieses Verhalten steht sinnbildlich für die Hilflosigkeit und die mangelnde Krisenkompetenz der Stadt. Im Sinne der Patientinnen und der Patienten sowie des Personals müssen endlich die richtigen Maßnahmen getroffen werden“, so Gorlitzer abschließend.

