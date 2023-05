Tietoevry Austria launcht „Tietoevry GPT for Business“ - erster KI-Chatbot mit voller Datensicherheit für Unternehmen

Premiere: Der IT-Dienstleister Tietoevry Austria startet die erste sichere GPT-Chatbot-Lösung für Business-Anwendungen – noch vor Marktführer OpenAI.

Unternehmen, die bei KI-Anwendungen bisher Datenschutz-Bedenken hatten, ermöglichen wir ab sofort eine Business-Chatbot-Anwendung, bei der sie die volle Kontrolle über ihre Unternehmensdaten behalten und diese sicher über eine Microsoft-Cloudlösung verwalten können Robert Kaup, Managing Director von Tietoevry Austria 1/3

Mit der Lösung 'Tietoevry GPT for Business' garantieren wir, dass alle Datenschutzrichtlinien eingehalten werden, die Informationen der Mitarbeiter:innen und des Unternehmens somit vertraulich bleiben und nicht an Dritte weitergegeben werden Robert Kaup, Managing Director von Tietoevry Austria 2/3

'Tietoevry GPT for Business' ist eine sehr innovative Anwendung am Puls der Zeit. Und ein Beispiel dafür, wie die Cloud den Weg für ein digitales Österreich ebnet und Unternehmen jeglicher Größen ermöglicht, Spitzentechnologie für sich zu erschließen Hermann Erlach, General Manager bei Microsoft Österreich 3/3

Wien (OTS) - Premiere: Der IT-Dienstleister Tietoevry Austria startet die erste sichere GPT-Chatbot-Lösung für Business-Anwendungen – noch vor Marktführer OpenAI, der ein ähnliches Angebot für die nächsten Monate angekündigt hat. Der Vorteil von „Tietoevry GPT for Business“: Unternehmensdaten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Lösung läuft über Microsoft Azure OpenAI Services, eine Cloudlösung für KI-Anwendungen, und garantiert Firmen volle Datenkontrolle und -sicherheit. Ein heimisches Großunternehmen aus dem Industriebereich setzt die neue Lösung bereits ein, um produktiver zu arbeiten, die interne Kommunikation zu verbessern und die Wartezeiten bei Kundenanfragen zu reduzieren.

„Tietoevry GPT for Business“ ist ein interaktiver Chatbot, der auf der neuesten Technologie des Unternehmens OpenAI basiert und vom Digitalisierungs-Spezialisten Tietoevry weiterentwickelt wurde. Er lässt sich schnell in bestehende Kommunikationssysteme und gängige Kollaborationstools (Microsoft Teams, Cisco Webex,…) sowie in Unternehmens-Apps einbinden, um rascher textbasierte Antworten auf alle möglichen Fragen zu erhalten. Im Gegensatz zur öffentlich zugänglichen Gratisversion von ChatGPT läuft der KI-Textgenerator von Tietoevry hochsicher über die Cloudlösungen Microsoft Azure Services und Microsoft Azure OpenAI Services.

Volle Kontrolle über Unternehmensdaten

„ Unternehmen, die bei KI-Anwendungen bisher Datenschutz-Bedenken hatten, ermöglichen wir ab sofort eine Business-Chatbot-Anwendung, bei der sie die volle Kontrolle über ihre Unternehmensdaten behalten und diese sicher über eine Microsoft-Cloudlösung verwalten können “, sagt Robert Kaup, Managing Director von Tietoevry Austria. „ Mit der Lösung 'Tietoevry GPT for Business' garantieren wir, dass alle Datenschutzrichtlinien eingehalten werden, die Informationen der Mitarbeiter:innen und des Unternehmens somit vertraulich bleiben und nicht an Dritte weitergegeben werden .“ Die Lösung ist innerhalb von ein bis drei Wochen startklar und unterstützt Unternehmen dabei, die Produktivität ihrer Mitarbeiter:innen bei der textbasierten Arbeit erheblich zu steigern.

„ 'Tietoevry GPT for Business' ist eine sehr innovative Anwendung am Puls der Zeit. Und ein Beispiel dafür, wie die Cloud den Weg für ein digitales Österreich ebnet und Unternehmen jeglicher Größen ermöglicht, Spitzentechnologie für sich zu erschließen “, erklärt Hermann Erlach, General Manager bei Microsoft Österreich. „Insbesondere Unternehmen mit einem hohen Bedarf an Textverarbeitung und Kommunikation können von der Lösung sehr schnell profitieren und an Produktivität gewinnen.“

Vielfältige Anwendungsgebiete

„Tietoevry GPT for Business“ kann Fragen zu verschiedenen Themenbereichen schnell und präzise beantworten, Texte schreiben, ändern oder korrigieren, Protokolle verfassen oder Zusammenfassungen erstellen und vieles mehr. Insbesondere kristallisieren sich zu Beginn drei größere Anwendungsbereiche heraus. Erstens im Kundensupport: Mitarbeiter:innen können rasch und effizient auf Kundenanfragen reagieren, ohne Zeit für die Suche nach Antworten in Handbüchern oder kostspielige Schulungen aufwenden zu müssen. Zweitens im Marketing: „Tietoevry GPT for Business“ trägt dazu bei, die Effizienz der Marketingabteilung zu steigern, indem der KI-Chatbot wertvolle Einblicke in die Kundenbedürfnisse und -präferenzen liefert. So können personalisierte Marketingmaßnahmen gesetzt werden, um gezielt die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Und drittens in der Weiterbildung und im Wissenstransfer: Der Frage-Antwort-Prozess mit „Tietoevry GPT for Business“ ermöglicht einen schnellen Zugriff auf verstreute Geschäftsinformationen und kontinuierliches Lernen. Dadurch können Unternehmen ohne großen Schulungsaufwand die interne Weiterbildung des Personals fördern – egal, ob beim Onboarding neuer Mitarbeiter:innen oder bei der laufenden Wissensvermittlung an die bestehende Belegschaft.

Weitere Informationen: https://www.ots.at/redirect/tietoevry9

Über Tietoevry Austria

Die Österreich-Tochter des größten nordeuropäischen IT-Dienstleisters Tietoevry betreibt drei Standorte in Wien, Linz und Graz sowie ein Büro in Zürich (Schweiz) mit insgesamt rund 300 Beschäftigten. Tietoevry steht mit seinem skandinavischen Ethos dafür, sinnvolle Innovationen und Technologien rund um Daten, Software und Cloud für einen positiven Business Impact und nachhaltige Veränderungen einzusetzen. Als einer der größten Implementierungspartner von u. a. SAP, Microsoft und Salesforce ist Tietoevry langjähriger Sparringspartner von Banken, Versicherungen, Industrie, Telekom-Providern, Energieversorgern sowie des öffentlichen Sektors. Zu den namhaften Kunden zählen ÖBB, ASFiNAG, ÖAMTC, Semperit, Wienerberger, Stadt Wien, BAWAG u. v. m. Diversität, Inklusion, Agilität und gesellschaftliches Engagement sind zentrale Werte des internationalen Unternehmens. Tietoevry Austria ist Gewinner des Diversity- und Gender Parity-Awards „MINERVA 2023“ und als „Beliebter Arbeitgeber 2023“ (IMWF Austria) sowie mit dem „Best Workplace Award 2022“ (kununu) ausgezeichnet. Weitere Informationen auf www.tietoevry.com/at

Rückfragen & Kontakt:

Tietoevry, Tieto Austria GmbH

Karin Forster

Marketing and Communications Manager

+43 664 1858605

karin.forster @ tietoevry.com

www.tietoevry.com/at