47. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt am Wörthersee

Wien (OTS) - Am 2. Juli 2023 wird in Klagenfurt am Wörthersee der 47. Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. Die Tage der deutschsprachigen Literatur 2023 finden von 28. Juni bis 2. Juli im ORF-Theater des Landesstudios Kärnten statt.

Das Team des ORF Landesstudios Kärnten und die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee präsentierten heute, dem 24. Mai 2023, im Robert-Musil-Literatur-Museum das Teilnehmerfeld und die Schwerpunkte zum Ingeborg-Bachmann-Preis 2023. ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard stellte mit ihrem Team das Programm der 47. Tage der deutschsprachigen Literatur 2023 vor. Die Kooperationspartner 3sat, Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Deutschlandfunk, Land Kärnten, BKS Bank und Kelag unterstrichen die Wichtigkeit dieses international anerkannten Literaturwettbewerbes.

ORF Landesdirektorin Karin Bernhard: „Die Tage der deutschsprachigen Literatur 2023 werden wieder zu einem kulturellen Ereignis, bei dem die deutschsprachige Literaturszene das gewohnte Klagenfurter Zusammentreffen feiern kann. Ein Sommer wie damals, könnte man sagen, wenn wir auf die letzten drei Jahre mit den coronabedingten Einschränkungen zurückblicken. Die Lesungen und Diskussionen können nun wieder im ORF-Theater durchgeführt werden. Mit Spannung erwarten wir den Auftritt der beiden neuen Jurymitglieder Mithu Sanyal aus Deutschland und Thomas Strässle aus der Schweiz. Wir freuen uns auch über den neuen Moderator des Bewerbes, den gebürtigen Villacher Peter Fässlacher von ORF III. Gemeinsam mit der Stadt Klagenfurt und den Kooperationspartnern kann ein Literatur-Wettbewerb geboten werden, der international höchste Aufmerksamkeit erregt.“

Christian Scheider, Bürgermeister der Stadt Klagenfurt: „Die Tage der deutschsprachigen Literatur und der Ingeborg-Bachmann-Preis sind für Klagenfurt im kulturellen Bereich ein Juwel, das sich immer weiter entwickelt hat. Es ist wichtig, dass wir als Stadt hinter dieser so wertvollen Veranstaltung stehen, die weit über die Landesgrenzen hinaus großes Echo findet.“

14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, der Schweiz und Österreich lesen um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis:

Helena Adler A Yevgeniy Breyger D Anna Felnhofer A Anna Gien D Valeria Gordeev D Sophie Klieeisen D Laura Leupi CH Jacinta Nandi GB/D Martin Piekar D Robert Prosser A Jayrôme C. Robinet FRA/D Andreas Stichmann D Deniz Utlu D Mario Wurmitzer A

Zum Bewerb 2022 gibt es zwei Veränderungen in der Jury. Nachdem Vea Kaiser und Michael Wiederstein auf eigenen Wunsch ausgeschieden sind, werden in diesem Jahr die Kulturwissenschafterin, Journalistin und Schriftstellerin Mithu Sanyal aus Deutschland sowie den Literaturwissenschafter und Kritiker Thomas Strässle aus der Schweiz in der Klagenfurt-Jury mitmachen.

Die Jury bilden:

Insa Wilke, die auch den Jury-Vorsitz innehat Mara Delius Klaus Kastberger Mithu Sanyal Brigitte Schwens-Harrant Thomas Strässle Philipp Tingler

Die 47. Tage der deutschsprachigen Literatur werden am 28. Juni 2023 um 18.30 Uhr im ORF-Theater eröffnet. Die Eröffnung mit der Auslosung der Lesereihenfolge kann via Live-Stream unter bachmannpreis.ORF.at mitverfolgt werden.

Bei der Eröffnung des Bewerbes gibt es die nunmehr 24. Klagenfurter Rede zur Literatur, die heuer Tanja Maljartschuk halten wird. „Hier ist immer Gewalt. Hier ist immer Kampf“ ist der Titel der Rede.

Von 29. Juni bis 1. Juli 2023 finden im ORF-Theater die Lesungen und Diskussionen zum heurigen Bewerb statt. Die Preisvergabe erfolgt am 2. Juli 2023.

3sat überträgt das Wettlesen sowie die Preisverleihung der „47. Tage der deutschsprachigen Literatur“ bereits zum 35. Mal. Lesungen und Diskussionen laufen am Donnerstag und Freitag von 10.00 bis 15.30 Uhr und am Samstag von 10.00 bis 14.30 Uhr. Die Preisverleihung startet am Sonntag um 11.00 Uhr.

Der gesamte Bewerb wird zudem im Radio via Deutschlandradio und auch auf bachmannpreis.ORF.at als Live-Stream übertragen.

ORF Radio Kärnten bringt als Zusatzangebot in den Abendstunden täglich die Live-Sendung „Extrazimmer“ mit Zusammenfassungen und Reaktionen zur Veranstaltung.

Alle Themenbereiche und Informationen rund um den Ingeborg-Bachmann-Preis 2023 sind unter bachmannpreis.ORF.at nachzulesen. Sämtliche Lesungen, Texte und Diskussionen können live abgerufen werden. Begleitet wird das Wettlesen in den sozialen Medien.

TddL-Organisator Horst L. Ebner: „Die Preisträgerermittlung erfolgt 2023 in einem neuen leicht modifizierten Schema. Zu Beginn der Preisvergabe am Sonntag werden die Jurymitglieder live ihre Wertungspunkte abgeben. Der Justiziar übernimmt die Aufgabe, diese Abstimmungsergebnisse zu addieren und erstellt daraus die Preisträgerliste des Bewerbes, die sukzessive beginnend mit dem 3sat-Preis bekannt gegeben wird. Damit bleibt die Spannung um die finale Vergabe des Ingeborg-Bachmann-Preises bis zum Schluss der Veranstaltung erhalten.“

Die Veranstalter freuen sich, dass auch alle Kooperationspartner an Bord geblieben sind. Die Stadt Klagenfurt, das Land Kärnten, der Deutschlandfunk, der Kärntner Energieversorger Kelag und die BKS Bank betonen, dass es geradezu eine Ehrensache ist, dieses Literaturereignis zu unterstützen. Auch 3sat freut sich schon auf die Literaturfreunde vor Ort im ORF-Theater.

Ursula Schirlbauer, 3sat Österreich: „Wir übertragen den Bachmannpreis seit 1989 und bieten damit der Literatur ein im deutschen Sprachraum einzigartiges Forum. Auch heuer sind es wieder mehr als 1.000 Sendeminuten live aus Klagenfurt: mit Lesungen, Jurydiskussionen und der Preisverleihung – getreu dem Sendermotto „anders fernsehen“. Außerdem begleiten wir den Wettbewerb wie immer mit einer umfassenden Social-Media-Kampagne: auf Facebook, Twitter und Instagram wird es neben Kommentaren, News und Videos auch wieder exklusive Blicke hinter die Kulissen geben.“

Klaus Wachschütz, Regisseur des Ingeborg-Bachmann-Preises: „In den letzten Jahren waren wir coronabedingt gezwungen, alternative Raum-und Veranstaltungskonzepte umzusetzen. Das war weder für uns, noch für die Jury und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach. Das Epizentrum des Bewerbes ist nun wieder das ORF-Theater, in dem wir eine neu gestaltete Arena schaffen. Auch viele alte Bekannte werden dabei eine Rolle spielen, denn die Bachmannpreisträgerinnen und Bachmannpreisträger seit 1977 werden optisch im Bühnenbild präsent sein.“

Auch heuer werden fünf Preise vergeben: Der mit 25.000 Euro dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, der Deutschlandfunk-Preis mit 12.500 Euro, der Kelag-Preis mit 10.000 Euro – weiters der 3sat-Preis mit 7.500 Euro und der BKS Bank-Publikumspreis mit 7.000 Euro.

Das Voting für den Publikumspreis läuft am Samstag, dem 1. Juli, von 15.00 bis 20.00 Uhr. Die Preisbeobachter/innen können dabei ihren Favoritinnen und Favoriten ihre Stimme geben. Jede E-Mail-Adresse kann nur eine Stimme abgeben, die nur mit einer kurzen Begründung (max. 400 Zeichen) gültig ist. Der Sieger oder die Siegerin bekommt außerdem das Klagenfurter Stadtschreiberstipendium zuerkannt.

Umfassende ORF-Berichterstattung

Der ORF berichtet in seinen Medien umfangreich über die 47. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. ORF 2 liefert tägliche Berichterstattung in der regionalen TV-Sendung „Kärnten heute“. Die „ZIB-Spezial“ fasst am Sonntag, dem 2. Juli, um 13.04 Uhr in ORF 2 die 47. Tage der deutschsprachigen Literatur zusammen. Aktuelle Berichterstattung zum Thema bietet auch „Kultur Heute“ ab 19.45 Uhr in ORF III. Ein „les.art“ im Zeichen der Tage mit Heinz Sichrovsky wird aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt.

Im Kultursender Ö1 werden während der Tage der deutschsprachigen Literatur in den Nachrichtenjournalen Berichte über den Verlauf des Wettlesens ausgestrahlt. Auch in den Kulturjournalen wird Klagenfurt eine große Rolle spielen. Am Sonntag, dem 2. Juli, gibt es ab 16.00 Uhr in „ex libris, das Bücherradio“ ein Resümee der 47. Tage der deutschsprachigen Literatur. Der Siegertext ist am Montag, dem 3. Juli, ab 11.05 Uhr in den „Radiogeschichten“ zu hören. Radio Kärnten bietet tägliche Berichterstattung im laufenden Programm, sowohl in den Nachrichtensendungen als auch im Flächenprogramm. Zusätzlich gibt es täglich die Radio-Kärnten-Sendung „Extrazimmer“. FM4 berichtet täglich vom Wettlesen um den Bachmann-Preis on air und online auf fm4.ORF.at.

Alle Live-Streams, Videos und Informationen zu Autorinnen und Autoren, Jury und Texten gibt es auf bachmannpreis.ORF.at. Die Transkripte der Jury-Diskussionen sind ebenfalls auf der Homepage zu finden sowie sämtliche Informationen über den 26. Klagenfurter Literaturkurs. Die Eröffnung der 47. Tage der deutschsprachigen Literatur kann am 28. Juni ab 18.30 Uhr im Live-Stream unter bachmannpreis.ORF.at mitverfolgt werden.

