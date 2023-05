Arnoldner: Stadtrat Hacker lässt Lösungskompetenz im Bereich Sport vermissen

Keinerlei Visionen und keine konstruktiven Konzepte beim Ernst-Happel-Stadion

Wien (OTS) - „Stadtrat Hacker lässt wieder einmal die nötige Lösungskompetenz im Bereich des Sports vermissen“, so die Sportsprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Bernadette Arnoldner angesichts der heutigen Fragestunde.



So habe Hacker im Februar dieses Jahres in Zusammenhang mit dem Ernst-Happel-Stadion einen Neubau gänzlich ausgeschlossen bzw. habe auch hinsichtlich einer möglichen Sanierung keine klaren Worte gefunden. In der heutigen Fragestunde habe Hacker jedoch lediglich auf eine Gesamtanalyse des baulichen Zustands hingewiesen, die Ende des Jahres vorliegen soll. „Von größeren Visionen und konstruktiven Konzepte fehlt weiterhin jede Spur. Anstatt sich dieser Causa endlich offensiv zu stellen, werden zahlreiche Probleme von Hacker in der bekannten Art und Weise wieder einmal vom Tisch gewischt“, so Arnoldner weiter.



Das Verhalten von Hacker bei diesem Thema sei jedoch bezeichnend für den Umgang der Stadt mit den Sportstätten. Schon der Stadtrechnungshof habe bekanntlich zahlreiche Mängel festgestellt. Auch die Digitalisierung in Zusammenhang mit den Wiener Sportflächen schreite offensichtlich nicht wirklich voran, wie sich ebenso heute herausgestellt hat. „Die Stadt Wien muss endlich ihrem selbst ernannten Titel als Sportstadt gerecht werden. Daher dürfen nicht länger die Hände in den Schoß gelegt, sondern müssen die richtigen Maßnahmen getroffen werden“, so Arnoldner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at