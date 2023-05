12. WiG-Netzwerktreffen im Rahmen des Netzwerks „Gesund im Wiener Kindergarten“ widmete sich „Klima & Gesundheit im Kindergarten“

Rund 100 Teilnehmende gingen der Frage nach, was nachhaltige Bildung im Elementarbereich bedeutet

Wien (OTS) - Bereits zum 12. Mal – und erstmalig als zertifiziertes Öko-Event PLUS – fand das Netzwerktreffen im Rahmen des Netzwerks „Gesund im Wiener Kindergarten“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG statt, bei dem sich rund 100 Teilnehmende im Wiener Rathaus mit dem Thema „Klima & Gesundheit im Kindergarten“ auseinandersetzten. „Es ist uns ein Anliegen, diese Thematik aufzugreifen und im Netzwerk zu diskutieren, denn ein bewusster Umgang mit sich selbst und der Natur ist wichtiger denn je geworden. Das spiegelt sich auch im Elementarbereich wider, wo Mitarbeiter*innen eine maßgebende Rolle für Kleinkinder spielen und wertvolle Arbeit leisten“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der WiG, über das Netzwerktreffen mit öffentlichen und privaten elementaren Wiener Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

Klima & Gesundheit im Kindergarten – Keynote und interaktive Workshops

Eröffnet wurde das unter dem Titel „Klima & Gesundheit im Kindergarten: Für mich. Für uns. Für den Planeten“ stehende Netzwerktreffen von Franziska Renner, Mitglied der WiG-Geschäftsführung. Keynote-Speaker Peter Stepanek, Buchautor, Studiengangs-Leiter Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit an der FH Campus Wien und Forscher mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit griff die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima auf – Themen, die nicht nur in Österreich, sondern weltweit angesichts der alarmierenden Situation diskutiert werden. Wie können Kinder und Mitarbeiter*innen im Elementarbereich für diese Themen sensibilisiert werden? Was bedeutet Nachhaltigkeit im Kindergarten? Was heißt nachhaltige Bildung und wie wirkt der gesellschaftliche Wandel bis in den Elementarbereich hinein? Über diese Fragen und Herausforderungen sprach Stepanek und hob hervor, dass es eine positive Wende für die Klimasituation geben kann. Nicht nur die Bildung und Sensibilisierung von Kindern spielt dabei eine wichtige Rolle, sondern auch das eigene Handeln. Denn schlussendlich beeinflussen wir alle die Zukunft unseres Planeten.

Im Anschluss daran diskutierten Mitarbeiter*innen des Elementarbereichs untereinander, tauschten Erfahrungen aus und erarbeiteten, wie die Themen Klima und Gesundheit für Kinder aber auch Mitarbeiter*innen in der Einrichtung sowie den Planeten aufrechterhalten werden können: So wurden inspirierende Beispiele zum Thema nachhaltige und gesunde Bildung im Kindergarten aus ganz Österreich vorgestellt und gemeinsam eigene Projektideen dazu entwickelt. Auch über den Zusammenhang von Natur mit der gesundheitsfördernden Entwicklung von Kindern wurde diskutiert sowie Ideen und Maßnahmen für ein klimafreundliches Event entwickelt. Zum Abschluss des Netzwerktreffens wurde trägerübergreifend ein gemeinsames „Klima-Bild“ erschaffen. Dieses zeigt, was Pädagog*innen, Leiter*innen, Assistenzen und Mitarbeitenden der Trägerorganisationen in Bezug auf ein gesundes Klima im Elementarbereich wichtig ist: Themen wie Müllvermeidung, Upcycling und Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung standen im Fokus, ebenso wie der klimafreundliche Weg in den Kindergarten und die Begrünung von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

Über das Projekt

Das Netzwerk „Gesund im Wiener Kindergarten“ wird von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG umgesetzt und bietet seit 2015 eine lebendige Plattform für den persönlichen Austausch zwischen den sieben größten öffentlichen und privaten elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Wien, um die Gesundheit in der Lebenswelt Kindergarten zu fördern, zu erhalten und zu verbessern. In der Koordinationsgruppe des Netzwerks Gesund im Wiener Kindergarten sind vertreten: Wiener Gesundheitsförderung - WiG, Stadt Wien – Kindergärten, Wiener Kinderfreunde, Kinder in Wien - KIWI, St. Nikolausstiftung Erzdiözese Wien, Dachverband der Wiener Privatkindergärten und -horte, Verein Wiener Kindergruppen, Vereinigung Katholischer Kindertagesheime.

