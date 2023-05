FPÖ – Steger: NEOS-Forderung nach „Vereinigten Staaten von Europa“ ist staatsfeindlich und gefährdet unsere Neutralität

Wien (OTS) - „Die Forderung der NEOS nach ‚Vereinigten Staaten von Europa‘ bedeutet in Wahrheit nichts anderes als ein Auflösen Österreichs als unabhängiger Nationalstaat und würde Österreich noch weiter zu einem EU-Bundesland degradieren, als es heute bereits schon ist. Der Verlust von Mitsprache und Kompetenzen wäre vorprogrammiert und das Parlament würde ausgehöhlt werden“, erklärte heute die freiheitliche EU-Sprecherin NAbg. Petra Steger in ihrem Debattenbeitrag.

Die Einheitspartei aus ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne arbeite still und heimlich unter dem Titel der europäischen Integration am sukzessiven Aushöhlen unserer Verfassung. „Es ist absolut unbegreiflich wie sich Vertreter des Nationalrats und damit Vertreter unserer Bevölkerung, dafür einsetzen können, dass Österreich immer weniger mitzureden hat, denn genau das bedeutet es, wenn sie von der sogenannten ‚Handlungsfähigeren EU‘ sprechen. Damit wollen sie nichts anderes als die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips, des Vetorechts, um damit des letzten Schutzankers Österreichs, vor einem Drüberfahren Brüssels“, führte Steger weiter aus.

„Dieser Einheitspartei sind unsere Verfassung, Souveränität und Neutralität egal. Unsicherheit herrscht nur noch darüber, ob sie lieber eine NATO-Mitgliedschaft haben will, oder doch lieber eine EU-Armee. Hauptsache die Rüstungsindustrie wird weiter angekurbelt und Österreich wird immer tiefer in einen Krieg mithineingezogen. Die Freiheitliche Partei ist die einzige Partei, die sagt: ‚Nein das wollen wir mit Sicherheit nicht, Nein wir wollen keine EU-Armee, Nein Wir wollen mit Sicherheit nicht, dass irgendein Kommissar in Brüssel in Zukunft entscheidet, wo unsere Soldaten kämpfen und in den Krieg ziehen müssen‘“, betonte Steger nachdrücklich.

„Österreich und unsere Neutralität müssen vor so einer Politik und solchen Zukunftsvisionen geschützt werden. Es ist wirklich an der Zeit, über die Zukunft der EU nachzudenken, jedoch nicht, in irgendwelchen abgehobenen elitären EU-Blasen, sondern es ist Zeit, endlich die eigene Bevölkerung zu fragen, ob sie so eine zentralistische EU, einen EU-Staat überhaupt, will, oder ob sie nicht viel lieber eine EU der starken unabhängigen Nationalitäten möchte, die dort zusammenarbeiten, wo es sinnvoll ist, so wie wir das wollen“, forderte Steger ein.

