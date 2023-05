ORF-III-Wochenhighlights: „Habsburg und Brasilien“, „Soundcheck Österreich“ mit Nino aus Wien und Felix Kramer

Weiters: Themenabend zu Österreichs Burgen und Schlösser, „treffpunkt Medizin“ über Ernährung, Schwerpunkt zum SPÖ-Sonderparteitag u. v. m.

Wien (OTS) - In die geheimnisvolle Welt der „Burgen und Schlösser in Österreich“ führt der ORF-III-Themenabend am Pfingstmontag, dem 29. Mai 2023, mit vier Dokumentationen der gleichnamigen Reihe von Fritz Aigner und Alfred Ninaus. Der erste Film begibt sich „Vom Joglland in die Weststeiermark“ (20.15 Uhr), danach führt die Entdeckungsreise „Vom Vulkanland ins Schilcherland“ (21.05 Uhr) über „Das nördliche Burgenland“ (21.55 Uhr) bis in „Das Südburgenland“ (22.45 Uhr).

„ORF III Kulturdienstag“ mit „Erbe Österreich“-Premiere „Habsburg und Brasilien“

Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 30. Mai, beleuchtet die „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Geheimnisvolles Schladming – Habsburgs Brasilien-Connection“ (20.15 Uhr) die Geschichte der österreichisch-brasilianischen Beziehungen. Diese beginnt mit der Heirat Kaiser Pedro I. mit der österreichischen Erzherzogin Leopoldine und wird mit der Regentschaft ihres Sohnes Pedro II. fortgeführt. Anschließend geht es weiter mit „Habsburgs verkaufte Töchter“ (21.05 Uhr) sowie „Habsburgs heimliche Herrscherinnen – Auf den Thronen der Welt“ (21.55 Uhr). Den Abend beschließt die Kunst-und Antiquitätensendung „Was schätzen Sie ..?“ (22.45 Uhr): Karl Hohenlohe reist für diese neue Ausgabe nach Rom, um in der ewigen Stadt Kunstgegenstände auf Herkunft und Wert zu überprüfen.

Neue Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

„Heimat Österreich“ widmet sich am Mittwoch, dem 31. Mai, mit einer Neuproduktion dem Leben und der Natur „Am Fuschlsee“ (20.15 Uhr). Dieser ist ein Kleinod inmitten des Salzburger Salzkammerguts, entsprechend naturbelassen und still ist das Leben hier. Es folgt die neue „Landleben“-Dokumentation „Semmering und Voralpen“ (21.05 Uhr). In dieser malerischen Gegend, nur eine Autostunde von Wien entfernt, läuft noch vieles so wie früher. ORF III begleitet u. a. die Huatara Dirndln – eine Schuhplattler Gruppe, die nur aus Frauen besteht. Danach beleuchtet eine weitere „Landleben“-Premiere das „Bergleben in den Gurktaler Alpen“ (21.55 Uhr), wo die Menschen nach dem meist harten, alpinen Winter das Frühjahr herbeisehnen. Am Donnerstag, dem 1. Juni, kehrt „Land der Berge“ in unterschiedliche „Berghütten in Österreich“ (20.15. Uhr) ein. Die Neuproduktion wirft einen Blick auf den herausfordernden Alltag der Hüttenwirtinnen und - wirte verschiedener Regionen in Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und Salzburg.

Zwei Mal „treffpunkt medizin“ zum Thema Ernährung

„treffpunkt medizin“ thematisiert am Mittwoch, dem 31. Mai, „Gesundheitsmythen: Ernährung“ (22.30 Uhr). Diese neue Ausgabe stellt Fragen wie: Ist Eiweiß immer besser als Kohlenhydrate und Fette? Und machen Lightprodukte wirklich schlank? In der zweiten Sendung „Gesunde Ernährung: Was dürfen wir essen?“ (23.20 Uhr) beziehen Ernährungs- und Gesundheitsexperten Stellung zu modernen Ernährungsregeln.

Zwei Folgen „Kabarett im Turm“, „Soundcheck Österreich“-Premiere am Donnerstag

In der „Donnerstag Nacht“, am 1. Juni, nimmt Gerald Fleischhacker mit dem Programm „Am Sand“ (21.55 Uhr) alles aufs Korn, was ihm im Alltag unterkommt. Anschließend lädt auch eine zweite Folge „Kabarett im Turm“ zum Lachen ein: Angelika Niedetzky gibt ihr Erfolgsprogramm „Pathos“ (22.55 Uhr) zum Besten. Den Abend beschließt eine neue Ausgabe der Reihe „Soundcheck Österreich“ mit einem Gipfeltreffen zweier österreichischer Liedermacher: „Der Nino aus Wien & Felix Kramer“ (23.55 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses.

Schwerpunkttag zur Wahl der neuen SPÖ-Spitze

Am Samstag, dem 3. Juni, berichtet „ORF III AKTUELL“ live vom SPÖ-Sonderparteitag in Linz. Nach der vorangegangenen Mitgliederbefragung, deren Ergebnis nicht bindend ist, wird an diesem Tag die Wahl des neuen SPÖ-Bundesparteivorsitzenden abgeschlossen. Im Hauptabend zeigt ORF III die „zeit.geschichte“-Doku „SPÖ – Der lange Marsch in die Opposition“ (20.15 Uhr). Ab 21.05 Uhr widmen sich mehrere Ausgaben der Reihe „Baumeister der Republik“ unterschiedlichen Persönlichkeiten der SPÖ-Spitze, u. a. Bruno Kreisky (21.05 Uhr), Karl Renner (22.15 Uhr), Werner Faymann (23.10 Uhr) und Johanna Dohnal (2.30 Uhr).

„Concert de Paris“ und zwei Sendungen zum 75. Geburtstag von Helga Rabl-Stadler

Nachdem „Klassik am Eiffelturm – Concert de Paris“ (20.15 Uhr), aufgezeichnet im Jahr 2019, den Hauptabend am Sonntag, dem 4. Juni, musikalisch einstimmt, würdigt ORF III den 75. Geburtstag von Helga Rabl-Stadler mit zwei Produktionen: Nach dem Porträt „Salzburgs First Lady“ (21.45 Uhr) schildert die Jubilarin in einer Ausgabe der Gesprächsreihe „André Hellers Menschenkinder“ (22.20 Uhr) u. a., wie sie erst im adoleszenten Alter mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass ihr biologischer Vater einer der zu diesem Zeitpunkt berühmtesten Österreicher war.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

