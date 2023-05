Caritas zu Pflege-Paket: „Sinnvolle weitere Maßnahmen, aber keine Pflegereform Teil II“

Landau: „Bundesregierung bleibt dran, verabsäumt es aber, mit struktureller Pflegereform die österreichweite Harmonisierung und eine langfristige Finanzierung der Pflege zu sichern.“

Wien (OTS) - Es ist sehr erfreulich, dass die Bundesregierung mit hohem Tempo an der Pflegereform weitergearbeitet hat und nun weitere wichtige 18 Maßnahmen vorliegen.

„Ein erster Blick auf das Paket zeigt viele sinnvolle und begrüßenswerte Maßnahmen. Diese gilt es nun im Detail zu begutachten. Unser zentrales Ziel muss es sein, möglichst viele Menschen für Pflege und Betreuung zu gewinnen, langfristig zu halten und die pflegenden Angehörigen zu entlasten. Denn die Mitarbeiter*innen in der Pflege und Betreuung sind der Schlüssel, um die Pflegekrise nachhaltig zu lösen. Nur mit ihnen können wir die Pflegekrise hinter uns lassen, den Angehörigen Sicherheit geben und ein möglichst selbstbestimmtes Leben für jene ermöglichen, die Pflege und Betreuung brauchen,“ so Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich.

Als besonders positiv und bereits überfällig ordnet die Caritas dahingehend die Erhöhung der Basisförderung in der 24-h-Betreuung auf 800 Euro ein.

Landau: „Mit der Erhöhung der Basisförderung für die 24-h-Betreuung folgt die Bundesregierung einer jahrelangen Forderung der Caritas. Diese deutliche Erhöhung ist ein ganz wichtiger Schritt, um die Pflege zu Hause für viele Menschen trotz Teuerung leistbar zu halten. Gleichzeitig bedauern wir, dass weiterhin keine automatische jährliche Valorisierung geplant ist.“

Sehr positiv in dem Zusammenhang ist auch die Finanzierung von Qualitätsvisiten durch diplomiertes Pflegepersonal in der 24-h-Betreuung. Derzeit müssen betreute Menschen und ihre Familien dafür selber aufkommen, was die Inanspruchnahme erschwerte. Durch die öffentliche Unterstützung gelingt hier ein großer Fortschritt in Richtung Qualitätssicherung der 24-h-Betreuung.

Ebenso positiv sind die angekündigten Maßnahmen zur Beschleunigung der Nostrifikationsverfahren sowie der Kompetenzerweiterung der diplomierten Pflegekräfte, die nun auch eine Pflegegeldersteinstufung ermöglichen sollen. Die Einstufung des Pflegegeldes liegt seit jeher in pflegerischer Kernkompetenz, die Durchführung dieser Ersteinstufung hinsichtlich des Pflegebedarfes durch diplomiertes Pflegepersonal war somit schon lange überfällig. Dass Erst- und Weiterverordnung von gewissen Medizin- und Pflegeprodukten zukünftig durch diplomierte Pflegepersonen erfolgen kann, wird die Praxis deutlich vereinfachen.

Appell nach Pflegereform Teil II

Landau: „Wir sehen hier abermals, dass diese Bundesregierung die Dringlichkeit im Bereich Pflege und Sozialbetreuung erkannt hat und weiterarbeitet. Was es neben Einzelmaßnahmen und Nachbesserungen aber dringend braucht, ist eine strukturelle Pflegereform Teil II mit einer österreichweiten Harmonisierung und einer langfristigen Finanzierung der Pflege- und Betreuungslandschaft im Mittelpunkt. Hier setzen wir großes Vertrauen in Bund und Länder, dass diese im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen zusammenarbeiten und punkto einheitlicher Qualitäts-, Versorgungs- und Finanzierungsschlüsseln vom Bodensee bis zum Neusiedlersee weitere Fortschritte in der Pflegereform erzielen. Der aktuelle „Fleckerlteppich“ in der Pflege – sowohl was Angebot und Verfügbarkeit sowie Kosten, als auch Personalschlüssel und Arbeitsbedingungen betrifft – muss durch österreichweit einheitliche Standards und einen Ausbau von Dienstleistungen ersetzt werden.“

Weiterfinanzierung von Pflegereform Teil I bleibt offen

Weiter ausständig sind auch Zusagen über die längerfristige Finanzierung der bereits im Pflegereformpaket I gesetzten Maßnahmen, wie bspw. bei Pflegbonus, Entlastungswoche und Ausbildungsoffensive. Die Finanzierung einiger Maßnahmen läuft mit Ende 2023 aus. Hier braucht es eine schnelle Klärung, damit auch Trägerorganisationen und Mitarbeiter*innen im Pflegebereich Orientierung haben. Wichtig ist, dass alle diese Maßnahmen langfristig abgesichert werden und deren Finanzierung sichergestellt wird. „Der Pflegefonds könnte hier zu einem wichtigen Steuerungsinstrument werden, und da müssen Bund und Länder zusammenarbeiten.“, so Landau abschließend.

