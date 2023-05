VP-Hungerländer/Klika: Bäderbus ins Gänsehäufel muss wieder eingeführt werden!

Wiener VP stellt im Gemeinderat gemeinsam mit den Grünen einen Antrag auf Wiedereinführung des Gratis-Bäderbusses – Parkplatzsituation darf für Anrainer nicht verschärft werden

Wien (OTS) - Die Wiener Volkspartei stellt heute gemeinsam mit dem Grünen im Gemeinderat einen Beschlussantrag zur Wiedereinführung des Gratis-Bäderbusses von der U1-Station Kaisermühlen ins Gänsehäufel-Bad. „Die MA 44, die als Betreiberin des Bäderbusses agiert hat, führt unter anderem starke Schwankungen bei der Auslastung als Grund für dessen Einstellung an. Jedoch gibt sie zu, dass der Bus an heißen Tagen von Badegästen regelrecht überrannt wurde. Das zeigt ja, dass der Bus benötigt wird! Diese Schwankungen der Auslastung, wie etwa der „Fahrgästeansturm“ an heißen Tagen, müssen besprochen und logistisch gelöst werden“, so Bädersprecherin Gemeinderätin Julia Klika.

Gemeinderätin Caroline Hungerländer weist im Gemeinderat auf die prekäre Parkplatzsituation rund um das Bad hin: „Mit bis zu 30.000 Besuchern an heißen Tagen ist das Gänsehäufel das meistbesuchte städtische Freibad Wiens. Mit der Einstellung des Bäderbusses sind die Badegäste auf das Auto angewiesen, was zu einer Verschärfung der Parkplatzsituation an den Wochenenden führen wird. Daher muss der Shuttlebus von der U-Bahnstation Kaisermühlen zum Bad zumindest an den Wochenenden wieder eingeführt werden!“

