„Aufgetischt – Judenburg“ am Pfingstsonntag in ORF 2

Am 28. Mai um 18.05 Uhr

Wien (OTS) - Judenburg, einst Kaufmannsstadt, Bindeglied zwischen Wien und Venedig, erwacht aus dem Dornröschenschlaf: Was mögen wohl die alten Häuser träumen, die sich geduckt um Turm und Marktplatz scharen und auch die engen, stillen Straßen säumen? Zwischen Alt und Neu, Historischem und Modernen, zeigt sich Judenburg in einer neuen „Aufgetischt“-Ausgabe am Pfingstsonntag, dem 28. Mai 2023, um 18.05 Uhr in ORF 2 in neuem Glanz. Mit einem Lebensgefühl, fröhlich schwingend zwischen Dolce Vita und steirischer Bodenständigkeit.

Während Haubenkoch Mario Kaura auf kreative Art das italienische Flair im Essen aufleben lässt, zollt die nächste Generation an Einheimischen der Heimat mit Mundartliedern Tribut. Getextet und gesungen wird von der Band Gnackwatschn nur auf Steirisch, die Musik ist eine Mischung aus Ska-Punk, Rock und Volksmusik. Auf der Jölli-Hütte mitten im idyllischen Murtal schreiben sie am neuen Album.

Karin Forcher bewirtschaftet seit 1996 einen Biobauernhof. Sie ist Mutter von 4.800 „Sunhendln“. Der Name deshalb, weil die Ställe nach der Sonne ausgerichtet sind. Huhn und Ei sind bei der Familie Grundnahrungsmittel und Lebensgrundlage.

Rudi Hirt ist Bildhauer und Buddhist, arbeitet vor allem mit Stein und Holz und hat das Bewusstsein für Kunst in der Region mitgeprägt.

Judit Szücs-Philipp kommt aus Budapest. Sie und ihr Mann sind nach Judenburg gezogen, weil ihr Mann sich hier in ein Haus verliebt hat. Zusammen renovieren sie in ihrer Freizeit, beruflich verschönert Judit im einzigen Tattoogeschäft mitten in Judenburg.

Dietmar Kles ist der Leiter des 500 Jahre alten Sternenturms und des sich darin befindenden Planetariums. Für ihn ist der Turm Arbeitsraum, Hochzeitsraum, Lebensraum. Hier hat er seine Frau kennengelernt und geheiratet.

Erich Leidorfer und Thomas Schmuck sind die einzigen Uhrmacher in der Region. Sie haben sich auf Restaurierung, Reparatur und Vintage-Uhren spezialisiert.

Der Film von Pamela Milkowski ist eine Koproduktion von Satel Film und ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria, Cinestyria und Filmfonds Wien.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at