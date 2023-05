Nachhaltigkeit ist Datenmanagement: CRIF Austria schließt Wissenslücke zur Erreichung der ESG-Ziele

Wien (OTS) - CRIF Austria ist führender Anbieter von datenbasierten Lösungen. Für die zunehmend verpflichtenden Anforderungen rund um die ESG-Evaluierung und nachhaltige Transformation stellt das Unternehmen die notwendigen ESG-Daten und -Technologien zur Verfügung. Somit unterstützt CRIF Unternehmen und Finanzinstitute bei der Umsetzung von ESG-Zielen hinsichtlich EU-Taxonomie und der bevorstehenden CSRD-Regulierung, der Corporate Sustainability Reporting Directive. Die aktive Wissensgewinnung und das Schließen von Wissenslücken stehen dabei im Mittelpunkt. Das von CRIF entwickelte „ESG Framework“ schließt die Informationslücke und bietet eine effektive Erfassung, Analyse und Bewertung von Nachhaltigkeitsdaten. Die Bedeutung von ESG-Informationen für Unternehmen und Finanzinstitute nimmt stetig zu. Dabei stehen Unternehmen vor der Herausforderung, welche Daten zu liefern und wie diese zu erfassen sind. Besonders die 2025 in Kraft tretende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Mazars Austria spielt Nachhaltigkeit für neun von zehn heimischen Unternehmen eine große Rolle. 58% der befragten Unternehmen geben an, dass sie sich bereits mit CSRD-Maßnahmen auseinandersetzen.

Nachhaltigkeit ist Datenmanagement: CRIF ESG Framework zur Messung von Nachhaltigkeit

CRIF ist das Thema Nachhaltigkeit ein besonderes Anliegen: Bereits seit 2017 entwickelt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, UN Global Compact und GRI Standards zur Erfassung und Analyse von ESG-Daten. Mit dem daraus entstandenen CRIF ESG Framework stehen diese Daten für Unternehmen einfach zur Verfügung. Denn: „ Informationen zum Nachhaltigkeitsgrad eines Unternehmens sind ein wichtiger Faktor und werden in Zukunft Finanzierung, Attraktivität als Arbeitgeber, Wettbewerbsfähigkeit und Auswahl von Lieferanten und Partnern maßgeblich beeinflussen “, kommentiert Sylvia Capelli, Executive Director und Lead ESG Partner Enhancement bei CRIF Global. „ Nachhaltigkeit und ESG sind eine Frage des Datenmanagements “, ergänzt Ruth Moss, ESG Strategic Lead für Deutschland, Österreich und Polen bei CRIF Austria. „Oftmals braucht es jetzt sofort Nachhaltigkeits-Informationen, die es von Unternehmen noch nicht gibt. Dadurch entsteht eine Informationslücke, die wir mit ESG-Daten schließen, die für alle europäischen Unternehmen zur Verfügung stehen“, erläutert Moss weiter. Dieses CRIF ESG Framework besteht aus durch Advanced Analytics errechneten Daten, die es Finanzinstituten ermöglichen, ihre Verpflichtungen im Rahmen der EU-Taxonomie zu erfüllen, und somit zur Erfüllung ihrer Nachhaltigkeitsberichtspflichten beitragen.

Ergänzt wird das Framework durch die ESG-Plattform „SYNESGY“, die Unternehmen dabei unterstützt, ihren Nachhaltigkeitsstatus zu evaluieren und mit einem ESG-Zertifikat nachzuweisen. Die Plattform bietet ein Online Self-Assessment, das weltweit verfügbar ist und über 35 Branchen unterscheidet. Mit hilfreichen Features wie dem CO2-Rechner können Unternehmen ihre Emissionen berechnen, während ein Benchmarking im Branchenvergleich Möglichkeiten zur Verbesserung aufzeigt. Die Validität des Fragebogens wird durch die konzerneigene Rating-Agentur sichergestellt. Diese Nachhaltigkeitsevaluierung erfüllt regelkonform alle Verpflichtungen, wie das Lieferkettengesetz, EU-Taxonomie und dient zur Vorbereitung des 2025 verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichts. „ Das Schließen der Wissenslücke, um die europäische Wirtschaft rasch zu stärken, liegt uns am Herzen. Unser Framework unterstützt diese Anforderung für Unternehmen aktiv “, schließt Ruth Moss ab.

Über CRIF

CRIF ist weltweiter Lösungsanbieter mit mehr als 70 Niederlassungen in über 35 Ländern auf vier Kontinenten. Als Teil der CRIF-Gruppe ist CRIF Ratings eine von der ESMA zugelassene Ratingagentur. Der Fokus der Leistungen von CRIF liegt auf datenbasierten Lösungen für Identitäts-, Risikomanagement, Betrugsvermeidung und Nachhaltigkeit. CRIF vereint das Beste aus zwei Welten: innovative Technologie mit bester Information & Analytics. Die Lösungen von CRIF schaffen einen Mehrwert und Vorsprung in der Digitalisierung der Customer Journey. Seit 2017 arbeitet CRIF in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, UN Global Compact und GRI an der Erfassung und Analyse von ESG-Daten. So ist CRIF seit 2017 Partner der Energy Efficient Loans Initiative, entwickelte 2018 den Governance Risk Index und ist seit 2021 Teil der EU-Initiative TrAnsparEEnS, die die KPIs für ESG-Evaluierungen festlegt.

www.crif.at

