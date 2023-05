Drehstart für neues „OKIDOKI“-Format „Das Wunder DU“ mit Omar Sarsam und Melanie Flicker

Das ORF-1-Kinderprogramm führt ab Herbst auf eine Entdeckungsreise des Staunens zum und in den menschlichen Körper

Wien (OTS) - Erste Klappe für ein neues „OKIDOKI“-Format in ORF 1! „Das Wunder DU“ – die neue Sendereihe aus der Feder von Thomas Brezina – entsteht seit Dienstag, 23. Mai 2023, in Wien und führt das junge Publikum in 13 Folgen auf eine Entdeckungsreise des Staunens zum – und sogar in den – menschlichen Körper. Das „OKIDOKI“-Publikum macht diese Entdeckungsreise gemeinsam mit Kinderchirurg und Comedian Omar Sarsam und der aus „Hallo OKIDOKI“ und „1000 Tricks“ bekannten Melanie Flicker. Unterstützt werden die beiden von einem Kinderrateteam. „Das Wunder DU“ wird ab Herbst 2023 im „OKIDOKI“-Wochenendprogramm in ORF 1 und in weiterer Folge auch im neuen digitalen ORF-Kinderangebot zu sehen sein.

Faszination für Wissen: Den menschlichen Körper entdecken und verstehen

Zu welchen enormen Leistungen sind unsere Organe fähig? 24 Stunden am Tag verbringen wir mit einem Wunderwerk namens „Körper“. Seine Funktionen und Fähigkeiten scheinen selbstverständlich. Medizinische Geräte dienen als Möglichkeit, den Körper zu entdecken und zu verstehen. Mit freiem Auge Unsichtbares wird sichtbar gemacht. In jeder Folge von „Das Wunder DU“ widmen sich Omar Sarsam und Melanie Flicker einem Überthema, das durch verschiedene Beispiele, Untersuchungen und Tests vorgeführt und erklärt wird. Die Themen der 13 Sendungen sind: Sehen, Hören, Haut, Knochen, Muskeln, Essen, Atmen, Fühlen, Herz, Schlaf, Gehirn, Blut und ein Special. Drehorte sind die bunte Ordination von Omar Sarsam, Labore, Röntgeninstitute, Spezialordinationen und Treffpunkte für das Kinderrateteam und deren Experimente.

Produziert werden die 15-minütigen Folgen von „Das Wunder DU“ von Tower10 im Auftrag des ORF und in Koproduktion mit dem ZDF.

