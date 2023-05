Konzert „Ein Fest für die Seele“ im Amtshaus Währing

Wien (OTS) - Der Kultur-Verein „Initiative Währing“ weist auf ein Konzert mit dem Ensemble „Max Reger Klavierquartett“ hin: Am Donnerstag, 25. Mai, musizieren Luca Monti (Klavier), Qing Zhao Chen (Violine), Wolfgang Prochaska (Viola) und Benedikt Endelweber (Violoncello) ab 19.30 Uhr im Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock). Unter dem Titel „Ein Fest für die Seele“ interpretiert die erstklassige Kammermusik-Formation ausgewählte Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms. Der Eintritt ist gratis. Die Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt. Zählkarten gibt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing im 1. Stock im Amtsgebäude in der Martinstraße 100 aus. Auskünfte erteilen die ehrenamtlichen Organisator*innen der Vereinigung „Initiative Währing“ gerne per E-Mail. Fragen sind an folgende Adresse zu schicken: kulturverein@kulturinitiative18.at.

Informationen über unterschiedlichste kulturelle Aktivitäten im „Währinger Rathaus“ holen Interessierte unter der Telefonnummer 4000/18 115 ein. Zuschriften an das Büro der Bezirksvorstehung Währing via E-Mail: post@bv18.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Pianist Luca Monti: www.lucamonti.com/

Violinistin Qing Zhao Chen: www.chen.co.at/

Bratschist Wolfgang Prochaska: www.gold-finger.at/

Cellist Benedikt Endelweber: https://db.musicaustria.at/node/81206

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at