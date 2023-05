„Eco“: Strompreise sinken – warum kommt das nicht bei den Konsumenten an?

Am 25. Mai um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 25. Mai 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Strompreise sinken: Warum kommt das nicht bei den Konsumenten an?

Die Gas- und Strompreise sind auf den großen Handelsmärkten wieder auf Talfahrt, doch die Konsumentinnen und Konsumenten merken davon wenig. Viele stecken in langfristigen Verträgen fest und für die, die den Stromversorger wechseln wollen, gibt es nur wenig günstige Angebote. Vor allem die großen Stromversorger haben offenbar keine Lust auf Wettbewerb und neue Kunden. Warum ist dem so und was hat die Strompreisbremse damit zu tun? Erst diese Woche wurde die Strompreisbremse für Mehrpersonen-Haushalte erweitert. Ist das unter den geänderten Marktbedingungen noch sinnvoll? Bericht: Bettina Fink und Michael Mayrhofer

Digitale Revolution: Gerät Österreich bei Künstlicher Intelligenz ins Hintertreffen?

Mit ChatGPT haben sich neue Möglichkeiten für die Arbeit mit Künstlicher Intelligenz eröffnet. KI kann Artikel schreiben, Kunstwerke schaffen und Krankheiten frühzeitig erkennen. An Österreichs Universitäten wird intensiv geforscht, mit Sepp Hochreiter gibt es einen weltweit anerkannten Vorreiter. Doch KI ist bisher nur in wenigen Unternehmen angekommen und auch Förderungen für Forschung und Entwicklung gibt es kaum. Schafft Österreich den Anschluss bei der digitalen Revolution? Bericht: Martin Steiner

MUTTER ERDE-Schwerpunkt: Käfer statt Fleisch – werden Menschen und Nutztiere künftig Insekten essen?

Acht Milliarden Menschen leben bereits auf der Erde. In den nächsten 30 Jahren könnte die Weltbevölkerung auf zehn Milliarden anwachsen. Wie können all diese Menschen ernährt werden, ohne Raubbau an der Natur zu begehen? Eine mögliche klimaschonende Quelle für Proteine ist der Verzehr von Insekten für Tier und Mensch. Während Lebensmittel auf Insektenbasis auf breiten Widerstand stoßen, wächst das Interesse für die Futtermittelproduktion als Alternative zu Soja. Können Käfer eines Tages vielleicht doch das Fleisch ersetzen? Bericht: Louisa Lavaud, Martin Steiner

