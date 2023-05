Action eröffnet 100ste Filiale in Österreich

Wien (OTS) - Der am schnellsten wachsende Non-Food-Diskonter Action feierte am 24. Mai die Eröffnung seiner 100sten Filiale in Österreich. Damit setzte das Unternehmen, das seit 2015 in Österreich präsent ist, einen Meilenstein in seiner expansiven Erfolgsgeschichte.

Die hundertste Filiale öffnete am Mittwoch, dem 24. Mai 2023, in der Lorystraße 45, 1110 Wien, seine Türen für Kund:innen von Action. Diese können auf 950 m² aus über 6.000 Artikel aus 14 Produktkategorien wählen. Die mittlerweile 22igste Action Filiale in Wien ist von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr und von Samstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Die Eröffnung markiert einen bedeutenden Erfolg von Action in Österreich. „100 Filialen sind nicht nur für uns ein Meilenstein. Wir haben den österreichischen Handelsmarkt um ein Angebot bereichert, das es in dieser Form noch nicht gab“, sagt Action Österreich Geschäftsführer Boyko Tchakarov und fügt hinzu: „Ein derart schnelles Wachstum verdanken wir der Treue unserer Kunden, die sich von unserem Angebot begeistern lassen.“

Die rasante Expansion führt Boyko Tchakarov auf die Unternehmensstrategie zurück: „Für uns steht das Einkaufserlebnis unserer Kunden im Vordergrund. Wir bieten ein überraschendes, abwechslungsreiches Sortiment und überzeugen mit möglichst niedrigen Preisen. Zwei Drittel des Angebots ändern sich ständig. Jede Woche landen über 150 neue Artikel in den Regalen – darunter bekannte Premiummarken sowie beliebte Eigenmarken. Unsere Kunden kommen immer wieder, weil sie neben ihren Lieblingsprodukten stets auch neue Artikel entdecken.“

Arbeitgeber für 2.000 Menschen

2015 wurde in Kittsee die erste österreichische Action Filiale eröffnet. Seitdem hat sich das Unternehmen hierzulande stark entwickelt. Action beschäftigt in Österreich aktuell rund 2.000 Mitarbeiter:innen (Stand: Mai 2023). „Action hat sich als wichtiger Arbeitgeber etabliert und bietet vielen Menschen eine berufliche Perspektive. Unabhängig von Bildung und Hintergrund hat jeder die Chance, bei Action zu arbeiten“, sagt Boyko Tchakarov und fügt hinzu: „Wir schaffen neue Arbeitsplätze und fördern die kontinuierliche Entwicklung und Karrieremöglichkeiten unserer Mitarbeitenden. Sie sind das Rückgrat von Action und Schlüssel zu unserem Erfolg.“

Mit jeder Eröffnung schafft Action rund 20 neue Arbeitsplätze. Infos zu offenen Stellen gibt es unter https://at.action.jobs/.

Action übernimmt Verantwortung

Action konzentriert sich mit seinem Action Sustainability Programme (ASP) auf Produktqualität und Nachhaltigkeit. Tchakarov verdeutlicht: „Wir sind der Überzeugung, dass wir unseren Kundinnen und Kunden Produkte anbieten können, die den möglichst niedrigsten Preis haben und gleichzeitig nachhaltig sind. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir machen Fortschritte. Im Jahr 2022 haben wir zum Beispiel unsere eigenen CO2-Emissionen in den Bereichen Scope 1 und Scope 2 um 40% reduziert. Je weiter wir vorankommen, desto ambitionierter werden unsere Ziele. Wir haben beispielsweise manche Deadlines vorverlegt. So sollen bereits 2023 100% unserer Baumwolle und 2024 unser gesamtes verwendetes Holz aus nachhaltigeren Quellen stammen."

Was die Nachhaltigkeit der Produkte betrifft, so hat Action inzwischen für alle seine Kategorien Kreislaufwirtschaftspläne entwickelt, um die Zusammensetzung, Verwendung und Lebensdauer der Produkte weiter zu verbessern. Darüber hinaus hat Action Fortschritte im Bereich der unternehmensspezifischen Nachhaltigkeit gemacht. Mehr als 1.900 Action Filialen haben keinen Gasanschluss. Die verbleibenden Filialen werden schrittweise bis Ende 2024 von der Gasversorgung getrennt. 95% der Märkte sind mit energiesparender LED-Beleuchtung ausgestattet. Im vergangenen Jahr wurden pro Quadratmeter Verkaufsfläche durchschnittlich 10% Energie eingespart.

Weitere Informationen über die Geschäftsaktivitäten und das Thema Nachhaltigkeit bei Action finden Sie in unserem Update 2022 (englisch).

Über Action

Action ist der am schnellsten wachsende Non-Food-Diskonter in Europa und bietet eine sich ständig verändernde Auswahl an ca. 6.000 Produkten an. Jede Woche besuchen über 15 Millionen Kund:innen die mehr als 2.250 Filialen und mehr als 6,5 Millionen Verbraucher:innen die Website action.com. Action sichert über 80.000 Arbeitsplätze in 11 Ländern für Menschen aus über 136 Nationen. Während wir unser ständig überraschendes Sortiment zu den niedrigsten Preisen anbieten, verbessern wir unsere Produkte ständig in Bezug auf Qualität und Nachhaltigkeit. Actions Versprechen: Kleine Preise, Große Freude. Webseite: https://www.action.com/de-at/

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

accelent

Andreas Freitag

Mail: andreas.freitag @ accelent.at

Tel. +43 1 227 60 40-50



Action

Annika Büschken

Communication Managerin DE & AT

Mail: Press_DE @ action.com