Leopold Museum: Kostenfreier Kulturgenuss in Kooperation mit PORR

Die PORR AG lädt jeden ersten Donnerstag im Monat von 18 Uhr bis 21 Uhr zum kostenlosen Besuch sowie zu Führungen in das Leopold Museum.

Wien (OTS) - Das Leopold Museum bittet in Kooperation mit der PORR AG weiterhin jeden ersten Donnerstag im Monat zur PORR Night bei freiem Eintritt von 18 Uhr bis 21 Uhr. Als Kunstförderin mit besonderem Bezug zur Wiener Moderne lädt die PORR Besucher*innen darüber hinaus zu kostenfreien Führungen durch die Dauerpräsentation Wien 1900. Aufbruch in die Moderne ein. Seit der ersten PORR Night im Jänner 2022 kamen bereits Tausende Besucher*innen in den Genuss des kostenfreien Kulturerlebnisses im Leopold Museum.

Mit der PORR den Sommer im Leopold Museum genießen

Der Sommer im Leopold Museum steht im Zeichen von zwei herausragenden Kunstsammlungen. Die permanente, sich über drei Stockwerke erstreckende und sich immer wieder wandelnde Präsentation Wien 1900. Aufbruch in die Moderne zeigt erlesene Werke der Sammlung Leopold, ergänzt durch prominente Leihgaben und bietet die Möglichkeit, in die einzigartige Atmosphäre der Jahrhundertwende einzutauchen. Bis heute haben die bahnbrechenden künstlerischen, geistigen und gesellschaftlichen Entwicklungen jener Zeit nichts von ihrer Faszination verloren.

Die Dauerpräsentation beleuchtet auch die Themen Stadtentwicklung und Architektur – die thematischen Schwerpunkte der kostenfreien Führungen während der PORR Nights im Leopold Museum. Der Bau der Wiener Ringstraße als das umfangreichste Stadtentwicklungsprojekt im damaligen Kaiserreich Österreich-Ungarn vergrößerte und verdichtete die Stadt Wien. 1873 erhielt Wien durch die Inbetriebnahme der ersten Kaiser-Franz-Josef-Hochquellenleitung eine flächendeckende Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser und die Kanalisation wurde ausgebaut. Auch die Wiener Stadtbahn wurde errichtet; die Strecke der ursprünglich dampfbetriebenen innerstädtischen Bahn wird heute teilweise von der Wiener U-Bahn genutzt.

Einen weiteren Höhepunkt stellt die Ausstellung zu einer exzeptionellen Kunstsammlung dar: AMAZING. The Würth Collection, die bisher größte Schau zur Sammlung Würth in Österreich. Die Würth Collection zählt zu den umfangreichsten Privatsammlungen Europas und zu den bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt. Aus den etwa 19.000 Exponaten der Sammlung sind rund 200 Werke von etwa 75 Künstler*innen der klassischen Moderne sowie der zeitgenössischen Kunst zu sehen, die über zwei Museumsetagen hinweg einen phänomenalen Einblick in mehr als 100 Jahre Kunstgeschichte ermöglichen.

Innovation und Tradition – Die PORR von der Gründerzeit über die Moderne bis heute

Als innovatives und zukunftsweisendes Unternehmen setzt die PORR seit mehr als 150 Jahren neue Maßstäbe. So war sie führend an herausragenden Bauprojekten der Gründerzeit und der Wiener Moderne beteiligt, baute an der Ringstraße sowie für die Weltausstellung Wien 1873 im Prater und errichtete 1912/13 das Gebäude der Oesterreichischen Nationalbank (ursprünglich das Druckereigebäude der Oesterreichisch-Ungarischen Bank) sowie das Technische Museum Wien (1908 als Technisches Museum für Industrie und Gewerbe eröffnet). Heute ist sie mit ca. 20.000 Mitarbeiter*innen eines der größten österreichischen Bauunternehmen und gehört zu den Top-Playern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet die PORR alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Baubereich.

Kostenfreier Kulturgenuss „powered by PORR“

Über den freien Eintritt hinaus werden in den PORR Nights um 18.30 Uhr sowie um 19 Uhr kostenfreie Führungen durch die Dauerpräsentation Wien 1900. Aufbruch in die Moderne zu folgenden Themen angeboten:

Die Wiener Ringstraße und die Stadtentwicklung zur Jahrhundertwende

Der Bau des 5,3 km langen Prachtboulevards unter Kaiser Franz Joseph veränderte nicht nur das Stadtbild, sondern steht auch exemplarisch für die großen Stadtentwicklungsprojekte in Wien um 1900. An den neuen Verkehrslinien entstanden öffentliche und private Bauten, die von bedeutenden Künstlern der Zeit ausgestattet wurden.

Auf den Spuren von Loos, Hoffmann und Wagner – Architekturgenies der Moderne

Mehr als alle anderen prägten die drei bedeutenden Architekten Adolf Loos, Josef Hoffmann und Otto Wagner der Jahrhundertwende das Bild Wiens als moderne Großstadt. Mit ihren bis heute nachwirkenden Pionierleistungen im Bereich der Stadtplanung, Architektur und des Designs veränderten sie alles Dagewesene und legten den Grundstein für eine neue Lebensweise.

Die nächste PORR Night findet am 1. Juni 2023 von 18 Uhr bis 21 Uhr statt.

Weitere Informationen unter: https://www.leopoldmuseum.org/de/besuch/programm/985/4958

