Czernohorszky: Endspurt fürs Wiener Klimateam – Bis Sonntag ist noch Zeit für Ideen

Wien (OTS) - Noch bis 28. Mai können die Wiener*innen ihre Klimaschutzideen im Rahmen des Wiener Klimateams einreichen. Im zweiten Durchgang dieses innovativen Mitmachprojekts der Stadt Wien werden Ideen für die Bezirke Mariahilf, Währing und Floridsdorf gesucht.

„Bis Sonntag ist noch Zeit und wir stehen schon bei über 700 eingereichten Ideen“, freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Es spielt keine Rolle, wie groß oder klein die Idee ist: Die Stadt Wien und die Bezirke freuen sich über alle Vorschläge, die die Folgen des Klimawandels wirksam verringern und den Klimawandel aufhalten können“, so Czernohorszky.

In den vergangenen Wochen wurden über 50 Veranstaltungen in den drei Bezirken abgehalten. Vom Jugendzentrum über den Fußballplatz bis hin zur Kirche: Überall dort wo die Bezirksbewohner*innen unterwegs sind, sind Ideen für Klimaschutz und Klimaanpassung eingereicht worden.

Bei Veranstaltungen in Mariahilf kamen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Markus Rumelhart mit vielen Bürger*innen ins Gespräch. Besonders das „Klimateam Forum“ erwies sich als stark besuchtes „Townhall Meeting“-Format. „Die Bewohner*innen vor Ort wissen genau, was es braucht, um die Lebensqualität im Bezirk zu verbessern, und sie sind sehr motiviert, ihre Ideen einzubringen. Mit dem Wiener Klimateam machen wir ihnen das Angebot, gemeinsam mit der Stadt und dem Bezirk aus den Ideen konkrete Projekte zu entwickeln“, betont Czernohorszky.

„Beteiligung hat bei uns einen hohen Stellenwert. Mit dem Klimateam können die Mariahilfer*innen unseren Bezirk aktiv mitgestalten. Ich freue mich auf ihre Ideen und die Zusammenarbeit für unseren Bezirk“, sagt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart.

Bis 28. Mai können noch Ideen eingereicht werden

Beim Wiener Klimateam gibt es die Möglichkeit in vier Handlungsfeldern – von klimafreundlich unterwegs sein, erneuerbare Energien nutzen, Stadtraum klimafit gestalten bis nachhaltig im Alltag sein – Ideen einzureichen. Klimastadtrat Czernohorszky: „Von Reparaturcafés im Grätzl über Photovoltaik-Anlagen auf Gemeindebauten bis hin zu Anreizen für mehr Zu-Fuß-gehen oder mit dem Fahrrad fahren haben die Wiener*innen schon ganz viele kreative Ideen, wie man das Klima verbessern kann.“

Bis zum 28. Mai können die Wiener*innen ihre Ideen einreichen. Das kann auf eigens dafür erstellten Ideenkarten erfolgen oder digital auf klimateam.wien.gv.at (eine Registrierung auf der Beteiligungsplattform der Stadt Wien mitgestalten.wien.gv.at ist dafür erforderlich). Auf der Website können alle eingebrachten Ideen eingesehen und kommentiert werden.

So geht’s weiter

Nach der Einreichphase prüfen Expert*innen der Stadt Wien, ob sich die Ideen positiv auf das Klima auswirken und in welcher Form sie umsetzbar sind. Dabei orientieren sich die Expert*innen an den Einreichkriterien. Alle Ideen, die die Einreichkriterien erfüllen, werden ab August gemeinsam von den Ideengeber*innen, weiteren Interessierten und Expert*innen der Stadt Wien zu Projektentwürfen weiterentwickelt. Am Ende des Jahres empfiehlt eine repräsentativ geloste Bürger*innen-Jury, welche Projekte von der Stadt Wien umgesetzt werden sollen.

