Sastrify, die Next-Generation-Plattform für den Einkauf und das Management von SaaS-Subscriptions, erhält 32 Millionen Dollar in einer Series-B-Finanzierungsrunde

Köln, Deutschland und New York (ots/PRNewswire) - Sastrify, die Next-Generation-Plattform für den Einkauf und das Management von SaaS-Subscriptions, hat heute seine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 32 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Runde wurde von Endeit Capital angeführt und umfasste Beteiligungen von Simon Capital sowie den bisherigen Investoren HV Capital, FirstMark Capital und TriplePoint Capital. Mit dem zusätzlichen Kapital plant Sastrify die Expansion seines globalen Geschäfts mit Fokus auf die USA und Europa sowie die Beschleunigung der Produktentwicklung, um Scale-Ups, mittelständische Unternehmen und Enterprise-Kunden bestmöglich zu unterstützen. Seit dem Markteintritt Mitte 2020 hat sich Sastrify als europäischer Marktführer im Bereich SaaS Procurement etabliert und verzeichnete im letzten Jahr ein Wachstum von über 400 %, angetrieben durch einen klaren ROI-Fokus für seine Kunden.

Die kontinuierlich wachsende Adoption von SaaS-Lösungen stellt weiterhin ein erhebliches Risiko für Unternehmen weltweit dar. Branchenuntersuchungen zufolge werden im Jahr 2023 mehr als 200 Milliarden US-Dollar und 3,9 Milliarden Arbeitsstunden für den Kauf von Software aufgewendet, wobei jedes fünfte Unternehmen einen Cybervorfall im Zusammenhang mit Shadow-IT erleben wird. Interne Daten von Sastrify zeigen, dass Unternehmen durchschnittlich mehr als 400 Stunden pro Jahr mit dem Management von SaaS-Subscriptions verschwenden und dabei Einsparungspotenziale von bis zu 30 % nicht wahrgenommen werden.

Die Plattform von Sastrify ermöglicht es Nutzern, ihren gesamten SaaS-Procurement-Prozess zu zentralisieren, zu visualisieren und zu automatisieren. Sastrify unterstützt führende Unternehmen in schnell wachsenden Branchen wie sennder, OnRunning, Babbel und Pleo beim Einkauf und Management von Software. Darüber hinaus ist Sastrify in den USA aktiv und arbeitet bereits mit US-Kunden wie dem Fintech Scale-Up Capchase, das non-dilutive Finanzierungen für SaaS-Unternehmen anbietet.

Das Fundraising erfolgt zeitgleich mit der Ankündigung, dass Sastrify in Zukunft Usage Analytics, also Nutzungsanalysen von verwendeter Software, anbieten wird. Zusätzlich wird ein zentraler Sastrify Marketplace eingeführt, der flexible Zahlungs- und Finanzierungsoptionen umfasst. Dies ist auch ein Ausbau der Kooperation zwischen Sastrify und Capchase, die letztes Jahr eine Partnerschaft zur flexiblen Finanzierung unter dem Titel "Save now, pay later" ankündigten.

Dank der Einführung des neuen Marketplaces in der Plattform können Sastrify-Kunden ab sofort auf bereits verhandelte Tools zugreifen und diese bewerten. Dadurch können sie ihre Procurement-Prozesse weiter verbessern, ihren Tech-Stack optimieren und insight-gestützte Entscheidungen treffen. Mit dem ebenfalls neuen Angebot Usage Analytics profitieren Unternehmen außerdem von der vollständigen Transparenz ihres Techstacks. Dies ermöglicht es ihnen wiederum, überflüssige oder ungeeignete Software zu identifizieren und bessere sowie kosteneffizientere Alternativen zu finden.

"Wir haben eine Plattform entwickelt, die es Procurement-, Finanz- und IT-Teams ermöglicht, alle Bereiche ihres Software-Procurements zu optimieren", erklärt Sven Lackinger, CEO und Co-Founder von Sastrify. "Mit Hunderten zufriedenen Kunden weltweit hat sich Sastrify als ganzheitliche Lösung für zeitgemäßes SaaS Procurement etabliert. Wir sind nun bestens positioniert, unser Team weiter zu vergrößern. So können wir Unternehmen noch besser dabei unterstützen, wertvolle Arbeitsstunden pro Woche einzusparen und beachtliche Einsparungen, mitunter im siebenstelligen Bereich, bei ihren SaaS-Ausgaben zu erzielen."

"Als Resultat der stetig steigenden Nutzung von SaaS-Lösungen, der beschleunigten digitalen Transformation durch Covid und des aktuellen globalen Wirtschaftsklimas ist ein skalierbares SaaS-Management zu einer Grundvoraussetzung für die Führung eines erfolgreichen Unternehmens geworden. Wir glauben, dass Sastrify sehr gut positioniert ist, um von diesen Trends zu profitieren", sagte Philipp Schroeder, Partner bei Endeit Capital".

"FirstMark investiert in Unternehmen wie Airbnb, Pinterest und Shopify, die mit Hilfe von Technologie große Märkte verändern können. Das schnelle Wachstum von Sastrify und der überzeugende Product-Market-Fit mit Kunden aus der ganzen Welt hat unseren Glauben an die Position des Unternehmens als globale SaaS-Procurement-Lösung Nr. 1 gefestigt", kommentierte Adam Nelson, Managing Director von FirstMark.

Über Sastrify

Sastrify ist eine führende digitale Procurement-Plattform für Software-as-a-Service (SaaS)-Produkte. Im Jahr 2020 von den Serienunternehmern Maximilian Messing und Sven Lackinger gegründet, unterstützt Sastrify Unternehmen dabei, die besten Angebote beim Kauf und der Vertragsverlängerung von SaaS-Subscriptions zu erhalten. Die Sastrify-Plattform fördert eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Procurement-, IT- und Finanzteams und bietet erstklassige Einkaufsprozesse, strategische Partnerschaften mit führenden SaaS-Anbietern sowie eine kontinuierlich wachsende Datenbank von Preisbenchmarks. Mit der Unterstützung namhafter Investoren wie Endeit, FirstMark und HV Capital unterstützt Sastrify erfolgreich Hunderte von Kunden weltweit, darunter Unternehmen wie OnRunning, Pleo und Sennder.

