Von mobilen Pflanzen-Destillaten bis Pfand-Versandbeutel: Das sind die zehn „greenstars 2023“

Die TOP-10 klimaschonenden Business-Ideen bei greenstart stehen fest – 10.000 Euro und Coachings als Startschuss

Wien (OTS) - Wiederverwendbare Versandbeutel aus recycelten Lkw-Planen, mobile Destillation ätherischer Öle direkt im Wald oder Energieerzeugung aus der Bewegung von Kraftfahrzeugen: die zehn besten – von einer Fachjury ausgewählten – klimaschonenden Business-Ideen von „greenstart“ (Start-up-Initiative des Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Klimaschutzministerium) stehen fest. Die Gründer:innen dürfen sich über ein Startkapital von 10.000 Euro freuen und erhalten in den nächsten Monaten professionelle Unterstützung, um aus ihren Ideen marktreife Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Die innovativen Business-Ideen zeigen, wie kreativ österreichische Gründer:innen unsere Zukunft klimafreundlich gestalten. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Die prämierten zehn Start-ups zeigen auch heuer wieder einen großen Ideenreichtum, mit dem junge Unternehmen an einer resilienten und klimafreundlichen Zukunft arbeiten. Ich bin begeistert von diesen innovativen und originellen Lösungen, genau solche Visionen brauchen wir. Ich wünsche den Start-ups viel Erfolg!“

Startschuss für die TOP-10 Start-ups

Am 23. Mai präsentierten die TOP-10 beim greenstart Kick-Off Event im Impact Hub Vienna erstmals öffentlich ihre klimarelevanten Business-Ideen in kurzen Pitches. Heuer bei greenstart mit dabei sind: 2nd Cycle, BergWind Seilbahnkraftwerke, Circle One, co2ol catalyst, cobee solutions, InFraReD City, Kesselwerk, MILA Mitmach-Supermarkt, REPS (Road Energy Production System) und Uptraded.

Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Bernd Vogl: „Der Klimafonds konnte in den letzten Jahren schon 70 Start-ups auf ihrem Weg unterstützen, sehr viele behaupten sich heute sehr erfolgreich auf dem Markt. Sie tragen damit ganz wesentlich dazu bei, unsere Wirtschaft klimafreundlich zu gestalten und ganz konkret Treibhausgase einzusparen.“

Die nächsten Schritte

Im Rahmen von Workshops, Coachings, gezielter Öffentlichkeitsarbeit, Expert:innen-Betreuung und finanzieller Unterstützung werden die zehn ausgewählten Start-ups nun ein halbes Jahr lang unterstützt. Im Herbst 2023 werden sich die zehn Start-ups erneut einer Fachjury stellen, die ihren Fortschritt bewerten wird. Mittels Online-Voting wählt anschließend die Öffentlichkeit ihre drei Favorit:innen aus. Im November 2023 werden die TOP-3 Start-ups mit zusätzlichen 20.000 Euro als Unterstützung für ihre Business-Pläne prämiert und beim Release-Event der Öffentlichkeit präsentiert.

Detaillierte Informationen zu den greenstartern unter www.greenstart.at

Pressefotos unter: https://www.klimafonds.gv.at/fotogalerie-top-10-greenstars-2023/

