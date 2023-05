Ribo/Grüne: Unterstützung bei 24-Stunden-Betreuung und Entlastung von pflegenden Angehörigen sind Gebot der Stunde

Weitere Verbesserungen im Pflegesektor

Wien (OTS) - „Vor gut einem Jahr wurde mit einer Milliarde Euro das größte Pflegepaket der vergangenen Jahrzehnte präsentiert. Hier setzen wir an und haben in den vergangenen Monaten intensiv an weiteren Verbesserungen im Pflegesektor gearbeitet“, sagt Bedrana Ribo, Pflegesprecherin der Grünen. „Die Rückstände der vergangenen Jahrzehnte konnten mit einer einzigen Reform nicht alle aufgeholt werden. Deshalb setzen wir nun weitere Maßnahmen zur Unterstützung von Pflegekräften, Angehörigen und pflegebedürftigen Menschen“, hält Ribo fest.

Im Bereich der 24-Stunden-Betreuung wird ein Bündel an Maßnahmen umgesetzt. Zentral ist hier die erneute Erhöhung der Förderung der 24-Stunden-Betreuung von 640 auf 800 Euro monatlich. Darüber hinaus werden qualitätssichernde Maßnahmen gesetzt, wie die Ausweitung des Angebots an Qualifizierungen und Weiterbildungen sowie die Möglichkeit, Supervision in Anspruch zu nehmen.

„Wir werden auch Kompetenzerweiterungen in den Pflegeberufen ermöglichen. Die zur Zeit wenig genutzte Kompetenz von diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger:innen soll mit einer Befugnis zur Erstverordnung mit Medizinprodukten in den pflegespezifischen Bereichen erweitert werden. Auch die Ersteinstufung des Pflegegeldes kann ab sofort eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekraft übernehmen“, meint Ribo.

Nachdem das Angehörigengespräch bereits in der ersten Reformwelle großen Zuspruch gefunden hat, wird dieses nun nochmals auf bis zu zehn Termine jährlich ausgeweitet. Darüber hinaus erhalten Eltern künftig einen Rechtsanspruch auf die Begleitung bei Kinder-Rehas für insgesamt vier Wochen und mit vollem Kündigungsschutz. Außerdem soll es zukünftig die Möglichkeit geben, als Selbstständige:r Pflege- bzw. Familienhospizkarenz in Anspruch zu nehmen.

„All diese Maßnahmen verbessern die Situation von pflegebedürftigen Personen maßgeblich. Durch die Kompetenzerweiterungen kommt es zur Verkürzung von Wartezeiten, schnellerer Hilfe und damit Verbesserungen im Alltag für alle Beteiligten. Durch die qualitätssichernden Maßnahmen in der 24-Stunden-Betreuung wird ein wichtiger Schritt in der Präventionsarbeit geleistet, um einerseits gute Arbeitsbedienungen für die Betreuungskräfte zu schaffen und andererseits die Angehörigen möglichst lange im gewohnten Umfeld gut pflegen zu können“, erklärt Ribo.

