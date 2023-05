Korosec: „Eine umfassende Pflegereform ist effektivste Unterstützung für Pflegebedürftige und Angehörige!“

Seniorenbund-Präsidentin begrüßt wichtige und richtige Maßnahmen und erwartet sich deren rasche Umsetzung.

Wien (OTS) - Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec unterstützt die heute präsentierten und vom Ministerrat beschlossenen Maßnahmen zur Pflegereform, etwa die Erhöhung des Förderbetrags für die 24-Stunden-Betreuung auf 800 Euro pro betreuter Person, was jeweils für bis zu drei Personen pro Pflegekraft gilt, wie es von Hilfsorganisationen und Seniorenorganisationen gefordert wurde.

Ebenso unterstützt sie Erleichterungen bei der Anerkennung von Ausbildungen für ausländische Pflegekräfte. „Eine der größten Hürden für ausländisches Pflegepersonal war die lange Dauer der Anerkennung ihrer Ausbildung. Dass dieser Vorgang erleichtert und beschleunigt wird, ist wichtig, um den hohen Bedarf an Pflegekräften – allein 75.000 bis zum Jahr 2030 – zu decken“, so Korosec. Ein weiterer wichtiger Schritt ist für Korosec die Kompetenzerweiterung für Pflegepersonal. „Insbesondere, dass Pflegekräfte jetzt die Ersteinstufung für das Pflegegeld vornehmen können, ist eine große Erleichterung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen und erleichtert auch die Arbeit der Pflegekräfte.“

Mit dem Beschluss der Pflegelehre und der Ausweitung des Angehörigenbonus werden am Donnerstag zwei Forderungen der Seniorenbund-Präsidentin umgesetzt. „Dass Geschwister. Kinder und Partner trotz ihres Engagements vom Bezug des Bonus ausgeschlossen wurden, wenn sie im etwa im Nebenhaus oder eine Straße weiter wohnen, war eine Ungerechtigkeit, die die Bundesregierung hiermit beseitigt.“

Korosec begrüßt all diese Schritte, die Teil der fortwährenden Reform des Pflegesystems sein müssen. „Ich erwarte, dass die präsentierten Maßnahmen auch rasch umgesetzt werden. Die Pflege ist ein breites Feld, in dem wir laufend Verbesserungen tätigen müssen, wie auch Sozialminister Rauch betont hat. Wir werden uns weiterhin für die bestmöglichen Bedingungen für Betroffene, ihre Angehörigen und Pflegekräfte einsetzen“, so Korosec abschließend.

