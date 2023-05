Leukämie-Therapie für Menschen in 29 einkommensschwachen Ländern: BeiGene und Max Foundation starten globale Kooperation

Wien (OTS) - Seit wenigen Tagen ist eine Kooperation auf Schiene, die erwachsenen Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) in 29 einkommensschwächeren Ländern weltweit in den nächsten drei Jahren Zugang zur Therapie-Innovation BRUKINSA (Zanubrutinib) verschafft. CLL ist die häufigste Form von Leukämie bei Erwachsenen und macht weltweit etwa ein Drittel aller neuen Leukämiefälle aus; weltweit sterben jährlich etwa 40.000 Menschen an CLL. (1)

Die österreichische Niederlassung von BeiGene begrüßt diese Kooperation und den Ansatz, der damit seitens BeiGene global verfolgt wird.

Dahinter stehen als Partner:

Max Foundation , eine globale gemeinnützige Organisation zur Förderung von Chancengleichheit im Gesundheitswesen durch Bereitstellung von Medikamenten, Technologien und unterstützenden Dienstleistungen

, eine globale gemeinnützige Organisation zur Förderung von Chancengleichheit im Gesundheitswesen durch Bereitstellung von Medikamenten, Technologien und unterstützenden Dienstleistungen BeiGene , ein globales Biotechnologieunternehmen

, ein globales Biotechnologieunternehmen BeiGene Foundation, eine gemeinnützige Stiftung, die rechtlich unabhängig von BeiGene agiert

Ab der zweiten Hälfte 2023 wird Max mit führenden Ärzten in den Zielländern wie Armenien, Bolivien, Mali oder Bhutan zsammenarbeiten, um ihren Patienten einen sicheren Zugang zur Therapie zu bieten, denen sie BRUKINSA verschreiben.

Monika Beck, Geschäftsführerin von BeiGene Österreich, zu dieser neuen Zusammenarbeit: „Seit der Gründung von BeiGene ist es unser Ziel dafür zu sorgen, dass mehr Patienten unabhängig von ihrer geografischen Lage oder ihrem sozioökonomischen Status Zugang zu wichtigen Medikamenten haben. Unser Motto lautet ja ‚Krebs kennt keine Grenzen – wir auch nicht‘, und genau diese Vision setzen wir hier auf globaler Ebene um.“

