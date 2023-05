Toyota Material Handling Austria weiterhin auf starkem Wachstumskurs

Die österreichische Landesgesellschaft ist am besten Weg, den heimischen Intralogistikmarkt als Gesamtlösungsanbieter maßgeblich mit zu gestalten.

Wr. Neudorf (OTS) - Magister Oskar Zettl trat 2021 – im Geschäftsjahr ´22 – seine Position als Geschäftsführer für Österreich an. Seither arbeitet der gebürtige Steirer mit seinem Team konsequent an der Implementierung seiner Strategie, um die Vision des weltgrößten Flurförderzeugherstellers Toyota auf nationaler Ebene umzusetzen. Dass er am richtigen Weg ist, zeigt das Jahresergebnis des soeben abgelaufenen Geschäftsjahres ´23.

Um den Anforderungen des immer komplexer werdenden Intralogistikmarktes zu entsprechen, kann Magister Zettl einerseits auf ein starkes Produkt- und Dienstleistungsportfolio setzen und andererseits haben für ihn soziale, ethnische, ökologische sowie ökonomische Anliegen höchste Priorität. Er setzt damit die Ambitionen des Weltkonzerns auch auf nationaler Ebene fort und kommentiert: „ Eine erfolgreiche Marktposition ist für mich untrennbar mit einem kontinuierlichen Nachhaltigkeitsmanagement verbunden, denn gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen ist heute ein Muss, wenn man am Markt erfolgreich bestehen möchte. “

Der Erfolg gibt ihm Recht: So wurden im Geschäftsjahr ´23 sowohl Marktanteil als auch Umsatz gesteigert. Toyota Material Handling Austria konnte sich damit erneut eine Position unter den Top-Anbietern sichern. Dazu ergänzend Magister Zettl: „ Es freut mich sehr, hier in Österreich auf so ein hochmotiviertes Team bauen zu können, mit dem es möglich ist, unsere Strategie step-by-step zu implementieren und so die Weichen unseres Wachstums auch für die nächsten Jahre zu stellen. Wichtig ist, unser Erfolg ist nicht das Ergebnis eines Einzelnen, sondern immer ein harmonisches Zusammenspiel aller MitarbeiterInnen. “

Alle Geschäftsfelder konnten punkten

Im Kernbereich Neugeräteverkauf, war die Nachfrage enorm, was uns vor dem Hintergrund der pandemie- und kriegsbedingten, disruptiven Lieferketten und unserem Anspruch höchste Kundenzufriedenheit bieten zu wollen, vor so manch große Herausforderung stellte. Resümierend lief der Verkauf von Neugeräten jedoch besser als erwartet, dabei hielt der klare Trend hin zur Lithium-Ionen-Technologie an. Magister Zettl sieht darin einerseits das steigende Umwelt- und Effizienzbewusstsein der Kunden, andererseits jedoch auch Toyotas Technologievorsprung, der das Resultat jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Lithium-Ionen- sowie auch der Wasserstofftechnologie ist. Im Gebrauchtgeräteverkauf und Mietgeschäft konnte Toyota Material Handling Austria im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich zulegen. Was in Folge der starken Nachfrage und der eingeschränkten Lieferfähigkeit von Neugeräten jedoch eine logische Konsequenz war.

Dynamisches Wachstum für integrierte, schlüsselfertige Gesamtlösungen

Wie auch schon im Geschäftsjahr ´22 stieg der Anteil des Logistics Solutions Bereichs überproportional an. Das entspricht dem am Markt vorherrschenden Trend zu Automatisierung und Digitalisierung, der einerseits dem rasch wachsenden E-Commerce, aber auch dem anhaltenden Arbeitskräftemangel und andererseits auch dem Kundenwunsch nach nur einem Anbieter für alle Bereiche der Intralogistik, geschuldet sind.

Letzteres ist auf die immer komplexer werdenden Anforderungen des innerbetrieblichen Materialtransports zurückzuführen – eine Entwicklung, die Toyota schon vor Jahren kommen sah. So bündelt das Unternehmen bereits seit 2017 unter dem Dach der Toyota Advanced Logistics Group das Know-How und die Innovationskraft etablierter, starker Intralogistik-Marken wie Vanderlande, viastore und Bastian Solutions.

Damit ist Toyota Material Handling Austria in der Lage über den Bereich Logistics Solutions Integration seinen Kunden ein breites Spektrum der neuesten Technologien für den innerbetrieblichen Materialtransport anzubieten. Diese geballte Kompetenz renommierter Intralogistik-Marken in Kombination mit dem umfassenden Produkt- und Lösungsportfolio von Toyota Material Handling ist ein Kundenvorteil, der in der Logistikbranche einzigartig ist.

„Ich bin mit unserer Entwicklung sehr zufrieden,“ betont Magister Zettl, Geschäftsführer Toyota Material Handling Austria und führt weiter aus: „ Wir konnten uns in Österreich innerhalb kürzester Zeit als Gesamtlösungsanbieter für innerbetrieblichen Materialtransport jeder Art etablieren. Unser Geschäftsgang ist in allen Geschäftsfeldern bei leicht gestiegenem Personalstand äußerst zufriedenstellend. Damit sind wir auf einem guten, gesunden und erfolgreichen Weg unsere Vision für unsere Kunden „Mit Sicherheit mehr bewegen“ umzusetzen. "

