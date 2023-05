Mit „Tut gut!“ und Kati Bellowitsch durch Niederösterreich wandern

LR Schleritzko: „Jetzt auf www.noetutgut.at/30 mitspielen und eine von 30 Sinneswanderungen für die ganze Familie gewinnen“

St.Pölten (OTS) - Im Zuge des Jubiläumsschwerpunkts „30 Jahre ‚Tut gut!‘“ setzt die Gesundheitsvorsorge des Landes NÖ einmal mehr auf das Thema Bewegung. Gemeinsam mit der neuen Markenbotschafterin Kati Bellowitsch werden 30 Familien-Startplätze für eine Sinneswanderung am 9. September verlost. Noch bis 13. Juli ist die Teilnahme am Gewinnspiel via „Tut gut!“-Website möglich. Bei der Veranstaltung auf einem „Tut gut!“-Wanderweg im niederösterreichischen Zentralraum werden nicht nur Aktivität und Wanderlust gesteigert, sondern auch die fünf Sinne in Form von Mitmach-Stationen angesprochen.

„Bewegung ist Leben, Bewegung macht Spaß! Ich freue mich schon heute auf den gemeinsamen Wander-Nachmittag mit 30 niederösterreichischen Familien im September“, zeigt sich „Tut gut!“-Markenbotschafterin Kati Bellowitsch begeistert und rührt die Werbetrommel für zahlreiche Teilnahmen.

Ab Sommer werden die 30 innovativsten „Gesunden Gemeinden“ Niederösterreichs gesucht. Das passende Produkt zum Schwerpunkt wird in Form eines Herbst-Gewinnspiels die „Tut gut!“-Sinnesbox sein. Dann werden auch jeweils 30 Gratis-Teilnahmen für die Lebensstil-Programme „Vorsorge Aktiv“ und „Vorsorge Aktiv Junior“ verlost.

Weitere Informationen: Mag. Thomas Klemm, Mobil: 0676/8587034200, E-Mail: thomas.klemm @ noetutgut.at sowie www.noetutgut.at

