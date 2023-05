Austrian Young PR Award: Sei beim Briefing dabei!

Humana ist Award-Auftraggeber 2023. Virtueller Briefingtermin: 25. Mai, 13 Uhr.

Wien (OTS) - Kreativtalente, Konzeptgenies und PR-Expert:innen unter Dreißig haben die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Denn auch 2023 vergeben die PRVA Newcomer, das österreichische Netzwerk junger Kommunikationsprofis, den Austrian Young PR Award (AYPR Award) – als Sonderpreis im Rahmen des Staatspreises Public Relations.

2023 steht der AYPR Award ganz im Zeichen von Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit und dem Erschaffen geschlossener Kreisläufe für Kleidung. Auftraggeber 2023 ist Humana. Beim virtuellen Briefing am Donnerstag, 25. Mai, von 13 bis 14 Uhr wird den Teilnehmer:innen die Aufgabenstellung 2023 präsentiert. Auf der PRVA-Website kann man sich zum Online-Briefing anmelden.

Ablauf und Teilnahmebedingungen

Der Austrian Young PR Award zeichnet jährlich ein realisierbares PR-Konzept für einen echten Auftraggeber aus. Die Anforderungen sind Jahr für Jahr unterschiedlich und werden im virtuellen Briefinggespräch vorgestellt. Im Anschluss haben die Teilnehmer:innen bis 30. September 2023 Zeit, ein Konzept zu erstellen. Prämiert wird das Gewinnerkonzept im Rahmen der #PRGala, bei der auch der Staatspreis PR vergeben wird.

Die Teilnahme am Online-Briefing ist kostenlos und unverbindlich, auch für Personen ohne PRVA-Mitgliedschaft. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die nicht älter als 30 Jahre alt und in Österreich ansässig sind. Die Einreichung kann einzeln oder in Zweierteams erfolgen und steht auch Personen offen, die keine PRVA-Mitgliedschaft haben.

Natascha Händler ist aktuelle AYPR-Preisträgerin

Bei der #PRGala am 22. Februar 2023 wurde Natascha Händler mit dem Austrian Young PR Award ausgezeichnet. Natascha Händler ist Consultant bei der Agentur Himmelhoch PR und erhielt den begehrten Sonderpreis für ihr kreatives und strategisch durchdachtes Kommunikationskonzept für „ZIRP Insects“, einem Unternehmen, das Insektenprotein als alltägliches Lebensmittel in unseren Breiten etablieren möchte.

Weitere Infos zum Online-Briefing

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Grampelhuber, s.grampelhuber @ prva.at, +43 676 846 787 200