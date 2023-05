ÖAMTC: Eines der stärksten Reisewochenenden – das Pfingstwochenende (+Grafik)

Hohe Reiselust - gute Buchungslage, Pfingstferien in Bayern, Staupunkte, Sperren für Transitverkehr in Salzburg und Tirol, Stauberater Herbert Thaler, Online-Arztgespräche im Urlaub

Wien (OTS) - „Die Reiselust ist, wie ÖAMTC- und ADAC-Studien zeigen, in diesem Jahr besonders hoch. Das Auto spielt als Verkehrsmittel bei Urlaubsreisen nach wie vor die Hauptrolle. Daher erwarten wir auch heuer sehr starken Reiseverkehr zu Pfingsten“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Die ersten Staus werden dabei schon am Donnerstagabend und am Freitag entlang der Transitrouten Richtung Süden auftreten. Da bewegt sich die Reisewelle aus Bayern über Österreich Richtung Adria in die 14-tägigen Pfingstferien. Hauptreisetag wird aber wieder der Samstag.“ Mit Verzögerungen rechnet der ÖAMTC auch auf der Verkehrsachse Grenzübergang Suben (OÖ)–A8–A1– Linz - Knoten Steinhäusl-A21-Knoten Vösendorf-S1-A4-Richtung Nickelsdorf. „Sollten, wie angekündigt, die Grenzkontrollen zu Ungarn verschärft werden, wird es bei Nickelsdorf im Rückreiseverkehr zu längeren Wartezeiten kommen.“

Hauptstaupunkte

A1, West Autobahn, Grenzstelle Walserberg, Großraum Salzburg, Knoten Steinhäusl

A2, Süd Autobahn, Bereich der Pack, Bereich Villach

A4, Ost Autobahn, Baustelle Bruck an der Leitha-Ost - Knoten Bruckneudorf, Grenzstelle Nickelsdorf

A8, Innkreis Autobahn, Grenzstelle Suben

A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Inzersdorf – Klaus, sowie Trieben - Treglwang, Grenzstelle Spielfeld

A10, Tauern Autobahn, Großraum Salzburg, Mautstelle St. Michael, Tunnelgruppe Werfen, Tunnelbereiche Tauern-, Katschbergtunnel,

A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawankentunnel

A12, Inntal Autobahn, Grenzstelle Kufstein, Gegenverkehrsbereich Wörgl, Bereich Innsbruck

A13, Brenner Autobahn, Bereich Innsbruck, Mautstelle Schönberg, Baustelle Luegbrücke

A22 (Italien), Brenner Autobahn, Mautstelle Sterzing

B177, Seefelder Straße, imgesamten Verlauf

B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Stauberater Herbert Thaler, Kooperation ÖAMTC Salzburg – ADAC

„Wir rechnen im Großraum Salzburg und besonders auf der Tauern Autobahn mit einer starken Reisewelle aus Bayern. Ich werde mir die Situation am Samstagmorgen vor Ort ansehen“, gibt ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler bekannt. Da in Salzburg und Tirol wieder Dutzende Abfahrts- und Durchfahrtssperren für den Transitverkehr verhängt wurden, hat der ÖAMTC auch heuer wieder mit dem ADAC-Südbayern für umfangreiche Information der deutschen Urlauber gesorgt, um den Ausweichverkehr ins untergeordnete Straßennetz zu verhindern. „Selbst bei langen Staus kommt man auf Ausweichstrecken nicht schneller voran, als auf den Hauptverbindungen“, so Thaler. „Besonderes Augenmerk werde ich heuer auf die Tunnelsanierungen entlang der A10 legen.“ Schon kleine Pannen können in diesen Engstellen zu kilometerlangen Staus führen. Auf seinem Motorrad kann der Stauberater defekte Fahrzeuge schnell erreichen und wieder flott machen.

Die Abfahrtssperren gelten heuer in Salzburg erstmals durchgehend von Freitag 00:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr. Der Geltungszeitraum der Tiroler Durchfahrtssperren variiert nach Bezirken.

Neue ÖAMTC-Schutzbrief-Leistung: Online-Arztgespräche im Urlaub

Alle ÖAMTC-Mitglieder, die über einen Schutzbrief verfügen, können ab sofort auf Reisen im EU-Raum (Österreich ausgeschlossen) eine besondere Hilfeleistung in Anspruch nehmen: das Online-Arztgespräch im Urlaub. „Bei gesundheitlichen Problemen kann jetzt direkt – Internetverbindung und Videofunktion vorausgesetzt – vom Hotelzimmer aus ein:e österreichische:r Ärzt:in konsultiert werden. Der ÖAMTC organisiert den Termin und übernimmt die Kosten für das Online-Arztgespräch“, informiert Maria Tüchler, Leiterin der ÖAMTC Schutzbrief Nothilfe

